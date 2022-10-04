Общество

В Пскове прошли обыски в рамках дела о дискредитации ВС РФ

Обыск, санкционированный судом Ивановской области, прошел у депутата собрания Завеличенской волости от партии «Яблоко» Николая Кузьмина. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила адвокат Татьяна Мартынова.

«Обыски проводились по поручению МВД Ивановской области. Нашему МВД было поручено провести обыски также у журналиста Дениса Камалягина*, активистки Екатерины Новиковой и в креативном пространстве "Шаг"», - рассказала адвокат.

Основанием для проведения следственных действий стало возбуждение уголовного дела по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ») в отношении гражданина Гусева, которого, по словам адвоката, Николай Кузьмин и другие фигуранты обыска не знают. Татьяна Мартынова уточнила, что данный гражданин является администратором одного из Telegram-каналов.

«Обыск окончен. Николай является свидетелем, он не задержан, все уехали. Изъяли то, что было необходимо в рамках следствия», - прокомментировала адвокат.

*признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом