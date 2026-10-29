Суд вынес приговор экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной

Бывшего ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Наталья Ильина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодах превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Ей назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях, сроком на 3 года, с лишением почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски университета и двоих потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба в оставшихся суммах.

Арест, наложенный на квартиру в Москве, а также иное имущество (украшения и аксессуары) сохранён до исполнения приговора в части назначенного дополнительного наказания в виде штрафа и гражданских исков.

Приговор может быть обжалован. Наталья Ильина взята под стражу в зале суда.

Ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали 8 апреля 2025 года сотрудники правоохранительных органов. В отношении руководителя вуза возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

На следующий день Псковский городской суд избрал меру пресечения - заключение под стражу на два месяца.

Впоследствии стали всплывать подробности о преступной деятельности экс-ректора в стенах университета. Сотрудники давали показания о том, что их вынуждали возвращать часть от получаемых премий.

Осенью 2025 года экс-ректора перевели под домашний арест, на котором она находилась до сегодняшнего дня.

Также неоднократно всплывала новая информация о приобретенном имуществе экс-ректора. В ходе обысков в жилье подсудимой было обнаружено множество сумок Chanel, шубы, трое часов, карта привилегий магазина ЦУМ в Москве.

7 июля в суде завершился опрос самой Натальи Ильиной.

Прокуратура запросила для подсудимой наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 1 миллион рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования на срок 3 года.

На прошлом судебном заседании суд заслушал последнее слово экс-ректора, в котором она просила не лишать ее свободы.