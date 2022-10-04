Общество

Борис Елкин пожелал педагогам радости и удовлетворения от работы

С Днём учителя псковских педагогов поздравил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

«Дорогие наши учителя! Искренние поздравления и самые добрые пожелания звучат в ваш адрес в профессиональный праздник. Это день – прекрасный повод еще раз выразить вам слова глубокой признательности, благодарности и уважения. Мы восхищаемся вашим талантом, преданностью профессии, мудростью и справедливостью. Ценим вас, любим и помним всю жизнь», - написал Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Он пожелал педагогам, чтобы работа приносила им радость и удовлетворение. «Способных вам учеников, интересных школьных будней и теплых домашних выходных. Будьте здоровы и счастливы!» - добавил сити-менеджер.