Общество

Псковичам разъяснили, что делать при неполучении налогового уведомления

Жители региона, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства, обязаны уплатить исчисленный имущественный налог не позднее 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Налоговые органы уже начали рассылку уведомлений владельцам налогооблагаемых объектов. Документы направляются в бумажном виде по почте или размещаются в личном кабинете налогоплательщика в срок не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов.

Всего уведомления в этом году получат около 331 тысячи граждан Псковской области. В том числе более 92 тысячи псковичей узнают информацию о начисленных платежах из личного кабинета.

При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях:

наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;

налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября 2022 года налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику целесообразно обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Дополнительную информацию можно получить по телефону контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.