Путин подписал документы об отсрочке от мобилизации для аспирантов

Президент России Владимир Путин подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, а также для студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией и аспирантов.
Президент пояснил, что Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу относительно списка тех, кто не подпадает под мобилизацию, поэтому сейчас приходится вносить коррективы, уточняет РИА Новости.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации не будут призывать студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию. Готовятся соответствующие поправки в указ президента.