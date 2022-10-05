Общество

Выздороветь от COVID-19 в Псковской области смогли еще 185 пациентов

185 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки, с начала пандемии от болезни в регионе избавились 120 827 пациентов, сообщает официальный Telegram-канал области.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в регионе составило 107, всего – 123 884. Скончались из-за коронавируса в Псковской области 1 919 человек (+1).

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: