Выздороветь от COVID-19 в Псковской области смогли еще 185 пациентов

185 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки, с начала пандемии от болезни в регионе избавились 120 827 пациентов, сообщает официальный Telegram-канал области.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в регионе составило 107, всего – 123 884. Скончались из-за коронавируса в Псковской области 1 919 человек (+1).
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 40401/39
- Великие Луки - 18129/2
- Бежаницкий район - 1578/2
- Великолукский район - 2839/0
- Гдовский район - 2214/12
- Дедовичский район - 3050/4
- Дновский район - 982/1
- Красногородский район - 1116/0
- Куньинский район - 1044/0
- Локнянский район - 1189/0
- Невельский район - 5580/2
- Новоржевский район - 1330/0
- Новосокольнический район - 3284/5
- Опочецкий район - 3789/6
- Островский район - 6047/2
- Палкинский район - 1251/4
- Печорский район - 2912/3
- Плюсский район - 1946/3
- Порховский район - 4494/7
- Псковский район - 9632/1
- Пустошкинский район - 1548/8
- Пушкиногорский район - 1759/2
- Пыталовский район - 1903/0
- Себежский район - 2978/3
- Стругокрасненский район - 2098/1
- Усвятский район - 745/0.