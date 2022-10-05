Общество

Великолукская школа продолжает борьбу за победу во всероссийском конкурсе

Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза А.В. Попова г. Великие Луки вошла в двадцатку победителей заочного федерального этапа IX всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

«В школе создана инклюзивная образовательная практика «Мы вместе». Инклюзия включает в себя не только сферу образования, но и весь спектр общественных отношений: труд, общение, развлечения. В школе все учащиеся с ОВЗ участвуют в занятиях и мероприятиях дополнительного образования, внеурочной деятельности, культурно-досуговых мероприятиях совместно с детьми, не имеющими отклонений в развитии», - отметили в комитете по образованию.

С 26 по 28 октября школы-победители будут бороться за победу на очном федеральном этапе конкурса.