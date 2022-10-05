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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил псковских аграриев за неустанный труд на благо россиян

09.10.2022 13:00|ПсковКомментариев: 0

Михаил Ведерников поблагодарил псковских аграриев за неустанный труд на благо россиян. Обращение выложили на сайте правительства Псковской области.

Глава региона отметил, что труженики села вносят большой вклад в экономику Псковской области, обеспечивая продовольственную безопасность и благополучие жителей. Он выразил слова благодарности за непростой труд всем, кто живет и трудится на земле, работает в агропромышленном комплексе.

Благодаря модернизации, внедрению современных технологий, знаниям и опыту аграриев отрасль увеличивает производство качественной продукции, востребованной в Псковской области и за ее пределами. На протяжении последних лет, по словам губернатора, Псковская область сохраняет второе место в СЗФО по производству зерновых и рапса, а также скота и птицы, четвертое место по производству молока. Поэтому на федеральном и региональном уровне большое внимание уделяется поддержке работников АПК, развитию сельских территорий, чтобы сделать жизнь людей более комфортной и благополучной.

«Потенциал агропромышленного комплекса Псковской области полностью ещё не раскрыт. Уверен, что общими усилиями мы продолжим развивать все отрасли сельского хозяйства. Благодарю вас за неустанный труд на благо региона. От всей души желаю вам счастья, добра, благополучия, процветания и всего самого наилучшего», - поздравил губернатор региона.

Теги: #губернатор #праздник #аграрии
Источник: Псковская Лента Новостей
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