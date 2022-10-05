Общество

Синоптики прогнозируют продолжение золотой осени в России

Предстоящая неделя в Центральной России в метеорологическом отношении будет характеризоваться довольно комфортными погодными условиями для середины октября, когда, как правило, происходит очередная смена подсезонов – от золотой осени к осени глубокой, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В атмосфере на Северо-Западе будет доминировать антициклон. Но во вторник-среду под влиянием циклона сюда смогут пробиться поля дождевой облачности, а затем эти массивы туч уйдут на север региона», - говорится в прогнозе синоптиков.

Днем будет преобладать температура от +8…+13˚С, на севере до +5…+10˚С