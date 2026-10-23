Снесли, а дальше?

В последние годы в Пскове освободилось сразу несколько пространств, которые прежде занимали торговые объекты. Павильон «Магеллан», «Белорусский рынок» около ПсковГУ и рынок на Четырех углах исчезли, оставив после себя пустыри. При этом, если место «Магеллана», похоже, совсем скоро благоустроят, то территории бывших рынков пустуют годами, хотя планы по их дальнейшей судьбе озвучивали уже не раз. На одной площадке планировали создать современный рынок, на другой - построить многофункциональное общественное пространство. Однако до реализации этих проектов дело пока не дошло. Псковская Лента Новостей решила выяснить, что сейчас известно о будущем бывших торговых территорий.

Асфальт вместо зелени

Совсем недавно на Рижском проспекте снесли один из «реликтов» нулевых годов - торговый павильон «Магеллан». Давно было очевидно, что псковские «конюшни», как здание прозвали в народе, морально устарели и лишь портят вид одной из главных городских улиц. Теперь на их месте власти обещают устроить парковку. Как пояснили в городской администрации, это решение «направлено на повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортной доступности и санитарного состояния территории».

Однако далеко не всем псковичам такая идея пришлась по душе. По результатам опроса ПЛН, 66% проголосовавших хотели бы видеть на этом месте просто красивый газон. Еще 18,75% считают, что в этой части проспекта было бы здорово расширить прогулочную зону, сделать аккуратные кофейни и точки общепита. 2,25% принявших участие в голосовании выступают за то, чтобы поставить на месте «Магеллана» какой-нибудь арт-объект. И лишь 10% высказались в пользу идеи с парковкой.

Результаты опроса показывают, что многие псковичи видят у этого участка совсем другой потенциал. И действительно, на таком оживленном и хорошо просматриваемом участке можно было бы обустроить что-то гораздо интереснее парковки. Например, сделать хорошее современное благоустройство: разбить цветники, высадить многолетние растения, поставить удобные лавочки. Высокие клумбы могли бы отделить прогулочную зону от проезжей части и сделать ее уютнее. Тем более что на Завеличье не так много подобных мест, где можно просто погулять и отдохнуть. Такой уголок мог бы стать настоящим украшением района и точкой притяжения для жителей.

Но, похоже, власти остановились на одном из самых простых вариантов. Вместо красивого общественного пространства спешащие по своим делам псковичи будут лицезреть обычную парковку. Судя по ответу администрации, решение уже принято и будет реализовано, несмотря на иной взгляд многих горожан на будущее этой территории.

Рынок на новый лад

Другая опустевшая территория находится между улицами Ленина и Карла Маркса, рядом с главным корпусом ПсковГУ - здесь с 1990-х годов располагался «Белорусский рынок». Не одно поколение псковичей может вспомнить, как приходили сюда за обновками и мерили одежду, стоя на картонке за занавеской. Однако в 2010-е годы рынок начал постепенно терять своих покупателей, которые все чаще выбирали вещи в торговых центрах, а затем и на маркетплейсах. Торговля рядом с университетом хоть и продолжалась, но в последние годы место было уже совсем не таким оживленным, как когда-то - многие торговые постройки оказались оставлены хозяевами и больше не открывали свои двери. Точка была поставлена в 2024 году, когда городские власти решили закрыть рынок и найти территории новое применение.

Изначально в городе пошел слух, что между улицами Ленина и Карла Маркса планируют построить здание для филармонии, но довольно скоро его опровергли. А в феврале 2025 года было объявлено, что на месте рынка появится… рынок. Правда, теперь в ассортименте здесь в основном будет не одежда, а гастрономия.

Инвестором масштабного проекта выступит ООО «Палкинские ряды». Общая стоимость проекта оценивается в 245 млн. рублей. На территории рядом с ПсковГУ планируют построить вытянутый 100-метровый павильон с прилегающими к нему верандой со столиками и парковкой. Внутри павильона будут находиться продуктовые ряды. Для удобства посетителей здание оборудуют системами вентиляции, обогрева, кондиционирования воздуха, складскими и сервисными зонами, санузлами, а также водоснабжением и водоотведением. В городской администрации обещают довольно обширный ассортимент товаров: там будет можно купить мясную, молочную, рыбную, плодоовощную продукцию, сухофрукты, кондитерские изделия и бакалею.

Фото: Станислав Стармолотов / Мах

При этом новые торговые ряды займут далеко не все пространство бывшего «Белорусского» рынка.

«На прилегающей к павильону территории, которая будет занимать до 75% от общей площади земельного участка, планируется строительство детской площадки с установкой современного игрового комплекса, оборудованной зоны отдыха, парковки. Указанная благоустроенная территория будет бесплатной и общедоступной для жителей и гостей города Пскова», - пояснили в администрации.

При этом власти постарались бережно отнестись к историческому месту в самом центре Пскова. По словам исполняющего полномочия главы города Станислава Стармолотова, архитектурное решение павильона опирается на приемы конца XIX - начала XX веков - авторы проекта явно вдохновлялись постройками дореволюционной России. Насколько удачно им удалось воплотить свою задумку - вопрос спорный. Однако хорошо, что новое здание будет выполнено в спокойных тонах и не нарушит высотность окружающей застройки, во многом состоящей из исторических домов. А еще власти решили сохранить неприметную, но крайне редкую городскую деталь - телеграфный столб конца XIX - начала XX веков. Новость, которая не может не радовать, учитывая, что на протяжении предыдущих десятилетий эти интересные объекты постепенно исчезали с псковских улиц.

Фото: Станислав Стармолотов / Мах

Сейчас на территории «Белорусского» рынка, которая два года стояла пустой, идут археологические раскопки. Для ученых это место обладает исключительной научной ценностью: здесь сохранился один из самых информативных участков культурного слоя города. Находки не заставили себя долго ждать. Специалисты начали исследования лишь в конце августа, но уже нашли немало интересного: фрагменты стены 1309 года, печати XII - XVI веков, около 150 артефактов в целом (XV - XVIII века), а также следы пожара конца XVII века и развал печи.

В городской администрации пообещали, что к стройке приступят сразу после того, как раскопки завершат: «Сейчас инвестором ведется проектирование и подбор оборудования, проведение строительно-монтажных работ планируется на 2027 год».

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Шесть лет обещаний

Еще дольше участка у здания университета пустует территория бывшего рынка на Четырех углах. Когда-то здесь тоже кипела торговля, но постепенно он превратился в неприглядное место в центре города, где нередко можно было встретить маргиналов. Осенью 2020 года предпринимателям дали месяц на освобождение территории, после чего за дело взялись бульдозеры.

Уже в 2021 году архитекторы Юрий Ширяев и Владимир Шуляковский представили совместную концепцию развития участка. Вместо рынка они предлагали создать псковское «Зарядье» - целый комплекс с торговыми площадями, парком, детскими и спортивными зонами, гостиницей, эксплуатируемой крышей с обзорной площадкой и даже музеем псковской археологии. Впрочем, победа в архитектурном конкурсе еще не означала, что проект воплотят в жизнь именно в таком виде.

Спустя несколько лет Юрий Ширяев разработал новую концепцию. Вдоль Рижского проспекта он предложил возвести торговые ряды под навесом, а также построить гостиницу, кафе и клубный центр с башней, который мог бы стать площадкой даже для малого зала филармонии. Нашлось место и для необычного арт-объекта - «Тени черного квадрата»: задумка заключалась в том, чтобы раз в году тень четырех металлических пластин складывалась в знаменитую картину Казимира Малевича. Для Пскова, где такие стильные и смелые архитектурные решения появляются нечасто, проект выглядел особенно интересно. Однако, похоже, и эта концепция в итоге отправилась «в стол».

Визуализация: Юрий Ширяев

В конце 2025 года губернатор Михаил Ведерников объявил, что власти работают над новым проектом по развитию этой территории. Предполагалось, что здесь появится многофункциональный квартал для всей семьи, где можно будет совершать покупки, посещать спортивные и культурные мероприятия.

«Отрабатываем с инвестором серьезность его намерений. Затем год-два уйдет на разработку проектно-сметной документации, затем предложим выйти с этим предложением на инвестсовет. Договоримся, что и в какой последовательности будет запущено. Проект небыстрый, но территория очень перспективная», - заявил тогда Михаил Ведерников.

Но, судя по всему, и этот проект сорвался. В городской администрации нам сообщили, что для Четырех углов снова ищут инвестора.

«Развитие данной территории, в соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зонирования, предполагает размещение на ней общественно-деловой зоны (объекты торговли, туристический сервис, общественные пространства). В настоящее время проводится работа по поиску инвестора для застройки рассматриваемой территории», - пояснили в ведомстве.

Получается, что участок в самом центре Пскова будет пустовать еще неизвестно сколько. История Четырех углов заставляет задуматься: почему у нас нередко сначала сносят старое, а уже потом начинают думать, что построить на его месте? В результате вместо пусть и утративших актуальность, но все еще работающих торговых площадок годами остаются слепые зоны.

«Белорусский рынок» простоял пустым два года, прежде чем на его территории начались археологические раскопки и появилась перспектива нового строительства. На Четырех углах же запустение длится уже шесть лет, и когда в судьбе места начнется следующий этап, пока совершенно непонятно. При этом оба рынка, пусть и пришедшие в упадок, все еще имели своих постоянных покупателей. Пространства с горем пополам, но продолжали жить. Теперь же здесь - тишина и заборы.

Совершенно очевидно, что обе торговые площадки давно нуждались в обновлении. Но, может быть, прежде чем сносить их, стоило сначала придумать, что придет им на смену? Обсудить концепцию, найти инвестора, хотя бы примерно понимать сроки. Иначе есть риск, что на месте старого городского пространства надолго останется только пустырь.

Елизавета Левадная