Чемпионат по пилотированию дронов стартовал в Пскове

Региональный этап Всероссийского чемпионата «Движения Первых» по пилотированию дронов «Пилоты будущего» проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети» на псковском стадионе «Машиностроитель» сегодня, 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На торжественном открытии с приветственными словами выступили председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Псковской области Мария Тучак и председатель правления Федерации гонок дронов Псковской области Василий Демидов.

«Добрый день, дорогие ребята, уважаемые наставники, гости и, конечно же, наши судьи. Рада вас сегодня приветствовать от лица регионального отделения «Движение Первых». Уверена, что сегодняшнее соревнование может стать для вас отправной точкой, и в будущем вы сможете связать свои спортивную и профессиональную карьеры с этой дисциплиной. Сегодня абсолютно точно не будет проигравших. У вас может быть неидеальный полет, зато потом благодаря своим ошибкам вы сможете учиться и совершенствоваться», — сказала Мария Тучак.

«Уважаемые участники, сегодня хочу вам пожелать максимально позитивно провести время, чтобы вы все приняли участие, посмотрели, посоревновались и побывали на дальнейших соревнованиях, которые проводятся на регулярной основе совместно с «Движением Первых», — сказал Василий Демидов.

В соревнованиях принимают участие 40 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Каждый участник получил брендированные лонгсливы, рюкзаки, бутылки, картхолдеры и ручки.

Состязания состоят из двух этапов. На первом спортсмены пройдут симулятор, а на втором будут соревноваться в очном полете на дроне.

«Сегодня мы приветствуем 40 ребят из разных муниципальных образований Псковской области на региональном этапе Всероссийского чемпионата «Движения Первых» по пилотированию дронов «Пилоты будущего». На этой площадке присутствуют те, кто уже прошел этап теоретического тестирования и допускаются до следующих двух этапов: очного полета на дроне и прохождения симулятора. В обоих этапах ребятам предстоит пройти полётную трассу, они будут соревноваться с нескольких попыток на скорости», — поделилась Мария Тучак.

По итогам регионального этапа будет сформирован общий протокол. Участники, занявшие с первого по пятое место, получат путёвки в финальный этап чемпионата, который состоится в очном формате с 17 по 22 ноября в Москве.

«Для ребят очень важно, что они знакомятся сегодня с современной техникой и узнают о том, что есть такая новая дисциплина как компьютерный и фиджитал-спорт, которые активно развиваются сейчас в России и предоставляют ребятам дополнительные возможности. Это уже не просто компьютерные игры, это настоящие спортивные соревнования на ловкость, точность, четкость управления. Здесь особенно важно, что ребята в дальнейшем после таких этапов могут прийти на занятия профессионального уровня», — заявила Мария Тучак.

Все спортсмены получат сертификат об участии, а участники, занявшие четвертое и пятое места — шоперы и статуэтки. Призеры дополнительно будут награждены медалями.