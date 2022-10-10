Общество

Педагогам псковской школы-интерната рассказали, как предотвратить IT-преступления

Сотрудники полиции провели профилактическую встречу с педагогическим составом Псковской общеобразовательной школы-интерната. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России, темой встречи стали преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и их предотвращение.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Следователь следственного управления УМВД России по Псковской области Ксения Ёлгина рассказала, как не стать жертвами мошенников, которые звонят по телефону или присылают сообщения в мессенджерах с ссылками на неизвестные сайты. Также представитель ведомства напомнила, что основными схемами обмана граждан остаются звонки «службы безопасности банка».

К данному способу обмана добавляется звонок от лжеследователей — мошенников, представляющихся сотрудниками различных правоохранительных органов. Спикер подчеркнула, что сложность в расследовании подобного вида преступлений часто заключается в том, что лица, похищающие средства у граждан, находятся в других регионах и даже государствах.

Организаторы встречи напомнили учителям основные рекомендации о том, как не стать жертвами ИТ-мошенников. При поступлении сомнительных телефонных звонков следует незамедлительно прервать разговор, не совершать никаких операций по указанию лжеработников банка, не разглашать никакие личные данные или номер счета, добавили в ведомстве.