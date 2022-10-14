Общество

О «подводных камнях» при работе в Интернете напомнили псковичам

Соблюдать рекомендации по безопасной работе в Интернете призвали жителей Псковской области. Правила разместили на официальном сайте регионального УМВД России.

«Есть ряд основополагающих требований, следование которым позволит пользователям Интернета избежать серьезных проблем», - заметили в ведомстве.

Псковичам посоветовали:

никому не передавать конфиденциальные данные (логин, пароль), в том числе даже родственникам и коллегам;

использовать сложные пароли, состоящие из букв, цифр и специальных символов, исключите применение паролей по умолчанию, (второй год подряд самым популярным паролем в мире является «123456»);

регулярно осуществлять смену паролей, обеспечив их конфиденциальность;

использовать в работе лицензионное программное обеспечение с установленными обновлениями безопасности;

на всех устройствах должно быть установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение с актуальными обновлениями;

не использовать общественные беспроводные сети и устройства для работы с личной информацией;

избегать программные продукты, полученные из сомнительных источников (пиринговые и файлообменные сети), модифицированные программные продукты, а также не посещайте ресурсы с сомнительной репутацией;

личную информацию следует вводить только при безопасном соединении (URL веб-сайт должен начинаться с «https://», а в интерфейсе браузера должна появиться иконка замка);

не забывать выполнять резервное копирование важной для вас информации.

Также на всероссийской образовательном проекте «Урок цифры» эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете Андрей Сиденко рассказал, почему важно хранить свои личные данные в секрете, как персональная информация попадает в Интернет, что с этими данными могут сделать злоумышленники, как предотвратить утечку и защитить персональную информацию.

«Персональной информации, попавшая в сеть, все чаще используется против ее владельцев для организации шантажа, пранков, буллинга, мошенничества и других более сложных атак. Знание правил информационной безопасности является неотъемлемой частью жизни современного человека, а умение защитить свою привязанность – важный навык XXI века», – рассказал эксперт.

Как объяснил Андрей Сиденко, персональная информация – это та информация, по которой можно определить, кем человек является.

«Персональной информации может быть полное имя, фамилия и отчество, дата рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты, связка логин и пароль, номер банковской карты, данные со сканов, документы, личные фотографии, на которых хорошо видны черты лица. Вся та информация по которой можно определить, кто вы», – уточнил эксперт.

Андрей Сиденко посоветовал соблюдать простые правила, которые помогут сохранить свои персональные данные от утечек: