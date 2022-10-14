О «подводных камнях» при работе в Интернете напомнили псковичам

Соблюдать рекомендации по безопасной работе в Интернете призвали жителей Псковской области. Правила разместили на официальном сайте регионального УМВД России.
«Есть ряд основополагающих требований, следование которым позволит пользователям Интернета избежать серьезных проблем», - заметили в ведомстве.
Псковичам посоветовали:
никому не передавать конфиденциальные данные (логин, пароль), в том числе даже родственникам и коллегам;
использовать сложные пароли, состоящие из букв, цифр и специальных символов, исключите применение паролей по умолчанию, (второй год подряд самым популярным паролем в мире является «123456»);
регулярно осуществлять смену паролей, обеспечив их конфиденциальность;
использовать в работе лицензионное программное обеспечение с установленными обновлениями безопасности;
на всех устройствах должно быть установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение с актуальными обновлениями;
не использовать общественные беспроводные сети и устройства для работы с личной информацией;
избегать программные продукты, полученные из сомнительных источников (пиринговые и файлообменные сети), модифицированные программные продукты, а также не посещайте ресурсы с сомнительной репутацией;
личную информацию следует вводить только при безопасном соединении (URL веб-сайт должен начинаться с «https://», а в интерфейсе браузера должна появиться иконка замка);
не забывать выполнять резервное копирование важной для вас информации.
Также на всероссийской образовательном проекте «Урок цифры» эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете Андрей Сиденко рассказал, почему важно хранить свои личные данные в секрете, как персональная информация попадает в Интернет, что с этими данными могут сделать злоумышленники, как предотвратить утечку и защитить персональную информацию.
«Персональной информации, попавшая в сеть, все чаще используется против ее владельцев для организации шантажа, пранков, буллинга, мошенничества и других более сложных атак. Знание правил информационной безопасности является неотъемлемой частью жизни современного человека, а умение защитить свою привязанность – важный навык XXI века», – рассказал эксперт.
Как объяснил Андрей Сиденко, персональная информация – это та информация, по которой можно определить, кем человек является.
«Персональной информации может быть полное имя, фамилия и отчество, дата рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты, связка логин и пароль, номер банковской карты, данные со сканов, документы, личные фотографии, на которых хорошо видны черты лица. Вся та информация по которой можно определить, кто вы», – уточнил эксперт.
Андрей Сиденко посоветовал соблюдать простые правила, которые помогут сохранить свои персональные данные от утечек:
при регистрации на сайтах надо определить, что можно рассказать о себе, а что не стоит;
использовать в социальных сетях настройки привязанности, ограничить доступ незнакомых людей к странице. Если хотите поделиться персональной информации, то стоит ограничивать ее в зависимости от ситуации;
не сообщать персональную информацию незнакомым людям, пользоваться защищенными решениями и определителями номеров;
не переходить по подозрительным ссылкам в социальных сетях, почте или мессенджере, даже если их прислали знакомые;
не давать доступ установленным приложениям к тем функциям, которые им не нужны. Например, приложению «Фонарик» явно не нужен доступ к фотографиям или камере;
скачивать приложения и программы только из официальных магазинов приложений;
выходить из аккаунтов после работы за школьным компьютером или чужими устройствами;
при размещении фотографии со своим другом необходимо уточнить у него разрешение на публикацию, то же самое просите делать по отношению к вам;
использовать двухфакторную аутентификацию. Такой способ позволит защитить свой аккаунт от несанкционированного доступа, даже в том случае, если логин и пароль знают злоумышленники.
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