Общество

Денис Иванов рассказал об установке новых детских площадок на Запсковье

Новые детские площадки установили на Запсковье. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов.

Фото здесь и далее: Денис Иванов

«В 15-м округе появились два новых детских игровых городка. Их установили на улице Инженерной, 62 и улице Индустриальной, 4а. Спасибо большое губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за выделенные из областного бюджета средства на установку», - прокомментировал депутат.

В округе планируется установка еще двух игровых городков, добавил Денис Иванов.