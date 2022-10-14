Общество

Благотворительный фонд «Земляки» предлагает помощь семьям мобилизованных

Семьи мобилизованных, пенсионеры, многодетные семьи, одинокие люди и другие жители Псковской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью в благотворительный фонд «Земляки». Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Наш благотворительный фонд "Земляки" уже шесть лет служит интересам жителей Псковщины. Мы помогаем пенсионерам, многодетным семьям, одиноким людям… Всем тем, кто по какой-то причине оказался в трудной жизненной ситуации. Мы никогда не ограничиваем направления своей работы. Всегда стараемся быть полезными людям. В нынешних реалиях считаем важным и правильным уделить особое внимание семьям военнослужащих, мобилизованных. На уровне страны уже приняты меры поддержки мобилизованных и их семей, разрабатываются новые. Считаем своим долгом подключиться к этой работе», - отметил Александр Козловский.

За помощью можно обратиться в представительства фонда «Земляки», они работают в каждом районе. Контакты координаторов доступны по ссылке. Кроме того, обратиться за помощью можно через сайт фонда и сообщество фонда «Земляки» в соцсети «ВКонтакте».

Можно также написать в личные сообщения Александру Козловскому в социальной сети «ВКонтакте».