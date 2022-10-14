Благотворительный фонд «Земляки» предлагает помощь семьям мобилизованных

Семьи мобилизованных, пенсионеры, многодетные семьи, одинокие люди и другие жители Псковской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью в благотворительный фонд «Земляки». Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram
За помощью можно обратиться в представительства фонда «Земляки», они работают в каждом районе. Контакты координаторов доступны по ссылке. Кроме того, обратиться за помощью можно через сайт фонда и сообщество фонда «Земляки» в соцсети «ВКонтакте».
Можно также написать в личные сообщения Александру Козловскому в социальной сети «ВКонтакте».