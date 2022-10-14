Общество

Несколько злокачественных образований выявили у псковичей 14 октября

День открытых дверей, посвященный раннему выявлению меланомы и рака кожи, прошел в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере сегодня, 14 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил главный врач Псковского областного онкологического диспансера Александр Юров.

«Конечно, такие мероприятия имеют большую социальную значимость. Они направлены на выявление, во первых, ранних форм рака. Заболеваний кожи в год выявляется достаточно много, самое грозное из них - это меланома. Она угрожает гибелью пациента в кратчайшие сроки и развивается до 4 стадии буквально за 2-3 месяца. Поэтому выявить раннюю форму очень важно, чтобы сохранить пациенту жизнь и вовремя назначить лечение», - рассказал Александр Юров.

Мероприятие посетили более 150 пациентов. Осмотр на выявление злокачественных образований проводили шесть врачей онкологов. При подозрении на опухоль соскоб отправляли на срочную цитологию, и в течении часа пациент узнавал о диагнозе.

По итогу приема врачи выявили несколько злокачественных образований 1-й стадии.