Несколько злокачественных образований выявили у псковичей 14 октября

День открытых дверей, посвященный раннему выявлению меланомы и рака кожи, прошел в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере сегодня, 14 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил главный врач Псковского областного онкологического диспансера Александр Юров.
Мероприятие посетили более 150 пациентов. Осмотр на выявление злокачественных образований проводили шесть врачей онкологов. При подозрении на опухоль соскоб отправляли на срочную цитологию, и в течении часа пациент узнавал о диагнозе.
По итогу приема врачи выявили несколько злокачественных образований 1-й стадии.