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В Госдуму внесли законопроект о популяризации образа многодетной семьи в социальной рекламе

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Правительство внесло в Госдуму законопроект № 6476-9 об изменении требований к социальной рекламе с использованием образа семьи. Изменения предлагается внести в статьи 5 и 10 закона «О рекламе».

В соответствии с законопроектом, при закупке услуг по производству, распространению социальной рекламы, в которой предполагается использование образа семьи с ребенком, «должно быть обеспечено использование в такой рекламе образа благополучной семьи, имеющей не менее трех детей».

Это касается случаев закупок рекламы госорганами, органами местного самоуправления, муниципальными органами и юрлицами, являющимися заказчиками по 44-ФЗ.

Кроме того, предлагается разрешить профильным объединениям и ассоциациям устанавливать для своих участников обязательные правила использования в рекламе образ благополучной семьи, имеющей не менее трех детей.

Законопроект направлен на популяризацию традиционных ценностей и формирование позитивного восприятия образа многодетной семьи в коммерческой социальной рекламе, говорится в пояснительной записке, пишет «Интерфакс».

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