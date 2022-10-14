Общество

Михаил Ведерников поручил призывной комиссии сделать упор на розыск уклонистов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил призывной комиссии региона в рамках частичной мобилизации обратить повышенное внимание на неработающих граждан и розыск уклонистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Моя задача как руководителя региона — не только обеспечить выполнение мобилизационного задания, но и провести кампанию справедливо, объективно и взвешенно. Буду этого требовать ото всех», — подчеркнул Михаил Ведерников и призвал военного комиссара Псковской области Сергея Судакова руководствоваться таким же подходом и довести его до райвоенкоматов.

Он также подчеркнул, что по поручению президента РФ к работе призывных комиссий подключена прокуратура на всех уровнях. «Если будут фиксироваться нарушения требований главы государства, разбираться будем оперативно и жестко. Тема очень чувствительная, поэтому здесь ошибок быть не должно», — заключил Михаил Ведерников, обращаясь к членам региональной призывной комиссии по мобилизации.

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В правительстве напомнили, что в Псковской области мобилизованным и членам их семей оказывается комплексная поддержка. Указом губернатора гражданам, попавшим под мобилизацию, будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей. Предусмотрен и ряд социальных гарантий для семей мобилизованных. Кроме того, по поручению Михаила Ведерникова в Пскове развернут Центр помощи семьям мобилизованных граждан, где можно получить помощь по широкому спектру вопросов в формате «одного окна».

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Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.

Ранее сообщалось, что в Псковской области мобилизуют почти 2 тысячи человек.

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Военный комиссар Псковской области, генерал-майор Сергей Судаков заявлял, что мобилизация завершится по указу президента Российской Федерации, и называл предварительный срок – 10 октября.