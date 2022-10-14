Общество

На 89-м году жизни умер журналист Олег Попцов

Журналист и заслуженный деятель искусств России Олег Попцов умер в возрасте 88 лет. Он возглавлял каналы ВГТРК и «ТВ Центр», а также был колумнистом газеты «Московский комсомолец». О его смерти сообщил телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов, сообщает «Коммерсантъ».

Фото: ТАСС

Олег Попцов с 1966 по 1990 год был главным редактором журнала «Сельская молодежь». За время его работы журнал стал одним из самых популярных в СССР. По словам журналиста, он первым в Советском Союзе напечатал в своем журнале произведения Варлама Шаламова.

В 1990 году Олег Попцов стал главой ВГТРК. Он был освобожден от должности в 1996 году. СМИ называли в качестве одной из возможных причин его отставки позицию против ввода российских войск в Чечню и «неадекватное освещение» чеченских событий. В 2000 году Олег Попцов был назначен генеральным директором «ТВ Центр». Журналист написал мемуары «Хроника времен царя Бориса» и «Тревожные сны царской свиты».