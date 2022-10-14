Общество

Что делать, если в лесу попался артснаряд, рассказали псковичам

Полиция напоминает жителям Псковской области об алгоритме действий при обнаружении подозрительных и опасных объектов. В области и соседних регионах отмечаются факты обнаружения населением предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Об этом Псковской Лете Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, к примеру, в осенний сезон псковичи в лесу при сборе грибов и ягод нередко находят гранаты, мины, артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Неосторожное обращение с ними приводит к печальным последствиям.

Предметы сомнительного происхождения могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания людей.

«Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю», - прокомментировали в ведомстве.

Если подозрительный предмет расположен на лестничной клетке подъезда жилого дома, необходимо опросить соседей. Если владелец не установлен - немедленно сообщите в полицию. При обнаружении подозрительного объекта в учреждениях, необходимо проинформировать об этом его администрацию, либо дежурного.

Во всех перечисленных случаях:

ни в коем случае не вскрывать и не передвигать находку;

постараться выяснить, кому принадлежит данная вещь;

в случае отсутствия хозяина незамедлительно сообщить об этом в полицию;

предупредить окружающих о подозрительной находке и попросить их покинуть прилегающую территорию;

дождаться прибытия следственно-оперативной группы.

«Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки», - сообщили в пресс-службе.