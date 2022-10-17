Общество

Приём заявок на конкурс «Лидер года» стартовал в Псковской области

Приём заявок на участие в конкурсе «Лидер года» стартовал в Псковской области, он продлится до 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«"Лидер года" - это открытый региональный конкурс. Он поможет выявить псковичей с самыми высокими компетенциями и лидерскими качествами и создать кадровый резерв Псковской области. То есть это не только конкурс для руководителей! Это конкурс, в котором можно получить место в конкретной компании и занять конкретную вакансию. Организаторы подобрали десятки предложений от управленческих до профессиональных», - рассказали в пресс-службе правительства.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо ввести свои данные на сайте.

Конкурс «Лидер года» проходит под попечительством губернатора Михаила Ведерникова. Первый раз он состоялся в 2019 году ещё до пандемии, теперь это уже вторая версия, обновлённая. Отличие в этом году ещё и в том, что на этот раз принять участие могут кандидаты из других регионов, которые готовы работать в Псковской области, отметили в правительстве.

В прошлый раз на конкурс заявились больше 300 человек.

Основные критерии для участников: