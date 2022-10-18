Общество

Псковичи могут получить грант в рамках форума «Родные - любимые»

Жители Псковской области могут принять участие во всероссийском онлайн-форуме молодых семей «Родные - любимые». Мероприятие пройдет с 3 по 5 ноября на обновленной платформе родные-любимые.рф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках форума спикеры рассмотрят темы семейной психологии, образования, финансовой грамотности и ведения семейного бюджета.

Также на площадке пройдет всероссийский конкурс молодежных проектов, где участники смогут представить проекты и получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив. Объем грантовой поддержки составит до 1 миллиона рублей.

Для участия в форуме и конкурсе необходимо подать заявку в АИС «Молодежь России» до 31 октября 2022 года. Зарегистрироваться на платформе могут только участники, имеющие верифицированный (привязанный к Госуслугам) аккаунт.