Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Компьютерные игры: за и против
Господин Рейтингомер
новогодние корпоративы
Электронная транспортная накладная
Первые счета за электроэнергию
штраф за обман энергетиков
бонусы для членов профсоюза
Защита от мошенников
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Планы псковских либерал-демократов
Топ клиник Пскова
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Мне 60, и это здорово!
огненная узбечка
 
 
 
ещё Общество 18.10.2022 07:170 Северо-Запад России первым встретил удар атлантического циклона 18.10.2022 20:060 Ремонт Невельской больницы обсудил Михаил Ведерников с активом района 18.10.2022 19:470 Псковичи могут получить грант в рамках форума «Родные - любимые» 18.10.2022 19:180 Все в дом: впервые пять кинотеатров, интернет и мобильная связь в одном пакете от «Ростелекома» 18.10.2022 19:090 План вакцинации от гриппа и ОРВИ в Псковской области выполнили на 27% 18.10.2022 18:150 Штраф не побудил арендатора земли к ликвидации свалки в Новосокольническом районе
 
 
 
Самое популярное 14.10.2022 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области 15.10.2022 22:250 Двое граждан совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области, 11 человек погибли 11.10.2022 13:460 Необходим ли ответ на теракты? 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации 14.10.2022 07:380 В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичи могут получить грант в рамках форума «Родные - любимые»

18.10.2022 19:47|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области могут принять участие во всероссийском онлайн-форуме молодых семей «Родные - любимые». Мероприятие пройдет с 3 по 5 ноября на обновленной платформе родные-любимые.рф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках форума спикеры рассмотрят темы семейной психологии, образования, финансовой грамотности и ведения семейного бюджета.

Также на площадке пройдет всероссийский конкурс молодежных проектов, где участники смогут представить проекты и получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив. Объем грантовой поддержки составит до 1 миллиона рублей.

Для участия в форуме и конкурсе необходимо подать заявку в АИС «Молодежь России» до 31 октября 2022 года. Зарегистрироваться на платформе могут только участники, имеющие верифицированный (привязанный к Госуслугам) аккаунт.

Теги: #молодежь #форум
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас сбережения/накопления?
В опросе приняло участие 103 человека
18.10.2022, 20:250 Юбилейная встреча БиблиоТеатра «Прямая Речь» пройдет в Пскове 18.10.2022, 20:060 Ремонт Невельской больницы обсудил Михаил Ведерников с активом района 18.10.2022, 19:470 Псковичи могут получить грант в рамках форума «Родные - любимые» 18.10.2022, 19:280 Московский художник поддержал псковские муралы
18.10.2022, 19:180 Все в дом: впервые пять кинотеатров, интернет и мобильная связь в одном пакете от «Ростелекома» 18.10.2022, 19:090 План вакцинации от гриппа и ОРВИ в Псковской области выполнили на 27% 18.10.2022, 18:500 «Гонки по вертикали»: конец мобилизации, выборы без КПРФ и атака на муниципальный фильтр. ВИДЕО 18.10.2022, 18:290 К поиску пропавшего в Усвятском районе мужчины подключился отряд «ЛизаАлерт»
18.10.2022, 18:210 Для тех, кто празднует Хэллоуин: оформление вечеринки в стилистике фильма ужасов 18.10.2022, 18:150 Штраф не побудил арендатора земли к ликвидации свалки в Новосокольническом районе 18.10.2022, 18:130 Губернатор проконтролировал оснащение Невельской школы искусств 18.10.2022, 18:060 Андрей Козлов заявил о проблемах в российском семеноводстве
18.10.2022, 18:020 Псковича демобилизуют благодаря помощи Народного фронта 18.10.2022, 18:001 Новый светофор устанавливают на Октябрьском проспекте в Пскове 18.10.2022, 17:462 Борис Елкин подал документы на конкурс на замещение должности главы Пскова 18.10.2022, 17:430 На заводе «Титан-Полимер» идёт монтаж технологического оборудования производства
18.10.2022, 17:390 Три автомобиля столкнулись возле автовокзала в Пскове 18.10.2022, 17:350 Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии на детей 18.10.2022, 17:300 Убийца ранил молодого человека ножом в сердце в ответ на оскорбление в Новосокольниках 18.10.2022, 17:300 Псковским студентам-медикам назначили выплаты в рамках договора о целевом обучении
18.10.2022, 17:220 Минцифры предлагает разрешить вход на Госуслуги с помощью с биометрии 18.10.2022, 17:171 Ферму по разведению виноградных улиток посетил губернатор в Невельском районе 18.10.2022, 17:090 Число пострадавших при падении Су-34 в Ейске увеличилось до 26 18.10.2022, 17:080 Псковские каратисты стали призерами международного фестиваля
18.10.2022, 17:010 Госдума приняла закон о праве мобилизованных передавать бизнес доверенным лицам 18.10.2022, 16:570 «Кузница»: Продовольственная безопасность – можем ли мы сами себя прокормить? ВИДЕО 18.10.2022, 16:530 Пропавшего в сентябре опочанина нашли живым 18.10.2022, 16:500 Новая школа появится в Пыталовском районе в 2024 году
18.10.2022, 16:481 Автостанцию «Старый Изборск» закрывают из-за её убыточности 18.10.2022, 16:440 Более 100 артефактов нашли археологи на раскопе в Печорах 18.10.2022, 16:421 «Убью, задушу!»: житель Куньинского района пригрозил знакомой расправой 18.10.2022, 16:340 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 октября
18.10.2022, 16:330 Российский психолог назвала способы сохранять спокойствие в ожидании повестки 18.10.2022, 16:260 Заключен контракт на ремонт ведущих к Fjord Plaza тротуаров в Пскове 18.10.2022, 16:230 Великолукские власти призвали горожан сделать запас воды 18.10.2022, 16:210 Компьютерные игры: за и против
18.10.2022, 16:121 Дополнительные поезда запустят из Петербурга в Великие Луки в период ноябрьских праздников 18.10.2022, 16:030 Подробности о погребении в центре Пскова рассказала Марина Кулакова 18.10.2022, 15:560 Михаил Турецкий представит в Пскове программу «Мне 60, и это здорово!» 18.10.2022, 15:512 Островское сельхозпредприятие «Идаванг» находится на грани разорения
18.10.2022, 15:480 Завершается капремонт гимназии в великолукском Переслегино 18.10.2022, 15:430 Андрей Козлов о производстве сельхозпродукции в Псковской области: Всё не так грустно 18.10.2022, 15:400 Продолжение сериала «Условный мент» снимают в Пскове. ВИДЕО 18.10.2022, 15:380 В бой идут чиновники и депутаты?
18.10.2022, 15:330 Двое подростков заживо сожгли пенсионерку 18.10.2022, 15:270 Тело ещё одного погибшего нашли при разборе завалов после падения Су-34 в Ейске 18.10.2022, 15:220 Госдума отказалась транслировать заседания в режиме реального времени 18.10.2022, 15:120 Фигуры для выполнения трюков устанавливают в скейт-парке на улице Поземского в Пскове
18.10.2022, 15:090 Законопроект об освобождении мобилизованных граждан от транспортного налога поступил в Собрание 18.10.2022, 15:030 О необходимости ремонта фасада здания Археологического центра в Пскове рассказала директор 18.10.2022, 14:570 Спецслужбы работают у сетевого магазина в Пскове. ФОТО, ВИДЕО 18.10.2022, 14:520 «Мы готовы быть подопытными кроликами»: Жители бежаницкого поселка просят найти врача
18.10.2022, 14:510 Более 300 сельхозтоваропроизводителей мобилизовали в Псковской области 18.10.2022, 14:450 Певец и актер Евгений Дятлов выступит в Пскове 18.10.2022, 14:390 Опубликован отчет первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака 18.10.2022, 14:351 «Гонки по вертикали»: конец мобилизации, выборы без КПРФ и атака на муниципальный фильтр
18.10.2022, 14:230 Порховича осудили за кражу 139-килограммового отрезка железнодорожного рельса 18.10.2022, 14:210 Неизвестную каменную постройку в районе Троицкого моста в Пскове законсервировали 18.10.2022, 14:180 75-квартирный дом в Великолукском районе построят к сентябрю 2023 года 18.10.2022, 14:040 Аграрий со стажем призвал псковичей есть продукты, выращенные в радиусе 150 км
18.10.2022, 14:020 «Лига справедливости»: Порядок погребения. ВИДЕО 18.10.2022, 13:564 Кампус на миллионы 18.10.2022, 13:522 Новые детские площадки устанавливают во дворах Пскова 18.10.2022, 13:490 Археологический театр может появиться на территории поселения «Горожане»
18.10.2022, 13:450 Андрей Козлов назвал «горький показатель» в сельском хозяйстве Псковской области 18.10.2022, 13:440 Полуфиналистки «Мисс Псков - 2022» посетили занятие по стретчингу. ФОТО 18.10.2022, 13:360 Подростки поблагодарили губернатора за скейт-площадку в Великих Луках  18.10.2022, 13:260 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А думать не надо тебе, дружок. ВИДЕО
18.10.2022, 13:200 Солнечное затмение смогут наблюдать жители Псковской области 18.10.2022, 13:170 Названо значимое для археологов открытие в экспедиции «Горожане» 18.10.2022, 13:120 Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 19 октября 18.10.2022, 13:110 Указа Путина о завершении частичной мобилизации пока нет, заявили в Кремле
18.10.2022, 13:070 Движение на пересечении улиц Дьяконова и Ленина в Великих Луках откроют в конце ноября 18.10.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о продовольственной безопасности 18.10.2022, 13:010 30% электростанций разрушили на Украине с 10 октября 18.10.2022, 12:530 На лекцию о подпольном авангарде в СССР приглашают псковичей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru