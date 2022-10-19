Общество

Свыше четырех тысяч случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области на 41-й неделе 2022 года по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 5,6% и составила 68,17 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 4 228 случаев. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ по населению в целом ниже недельного порогового уровня на 3,5%. Превышение эпидпорога в Псковской области зарегистрировано среди детей в возрасте от 7 до 14 лет – на 8,6%, среди взрослых – на 69,4%

В городе Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 2,4% и составила 103,38 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 2 165 случаев, что ниже недельного порогового уровня на 8,9%.Превышение эпидпорога по Пскову зарегистрировано у взрослых – на 27,2% (963 случая, 55,56 на 10 тысяч населения).

За неделю в области госпитализирован 51 человек, количество госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 2%. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,2%.

За неделю с 10 по 16 октября лабораторно обследовали 37 человек на наличие самых распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ, провели 434 исследования. По результатам проведённых обследований выявлено три положительных результата на парагрипп, два – на риновирусы.