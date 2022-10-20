Общество

Псковский проект «Диалог» получил грант от Росмолодёжи

Образовательный проект «Диалог» псковички Елизаветы Хмельницкой стал победителем второго сезона заочного конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила Елизавета Хмельницкая.

Фото: Елизавета Хмельницкая

Проект «Диалог» - это подготовительный и обучающий этап к конкурсу «Студент года города Пскова». Миссия проекта — стимулировать социально-значимую деятельность, активную гражданскую позицию студентов. Кураторы проекта проработают с соискателями страх публичных выступлении, поставят речь, научат искусству самопрезентации, научат структуре аргументации, расскажут, как держать внимание аудитории и мотивировать речью, интонациями, а также не бояться импровизировать.

Проект реализуется на территории города Пскова на средства «Росмолодёжь.Гранты» при поддержке организации «Вечевой орден», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, движения «Волонтёры победы», псковского «РокКлуба».

На участие в конкурсе было подано 9,4 тысячи заявок, 7,3 тысячи из них успешно прошли проверку на соответствие правилам конкурса и экспертную оценку. От Псковской области победителями стали пять конкурсантов.