Общество

Все государственные информационные системы к 2024 году переведут на «ГосТех»

К 2024 году все государственные информационные системы будут переведены на единую цифровую платформу «ГосТех», что позволит повысить качество оказания госуслуг бизнесу и гражданам. Концепцию развития платформы, а также план необходимых для этого мероприятий утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Эксперимент по переводу государственных информационных систем на платформу «ГосТех» был запущен правительством в 2020 году и продлится до конца 2022 года. Согласно утверждённой концепции, результаты этого эксперимента послужат базой для разработки методических документов и правовых актов, которые будут регламентировать функционирование платформы на постоянной основе и помогут её дальнейшему развитию.

Уже в 2023–2024 годах будут введены в эксплуатацию система управления платформой и информационная система «Госмаркет» – государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений. Также будут разработаны типовые решения для обеспечения информационной безопасности, сформирован каталог цифровых сервисов и начнётся процесс создания и развития государственных информационных систем непосредственно на новой платформе. Кроме того, в этот период будет разработана архитектура доменов «Здравоохранение», «Образование», «Городская среда и ЖКХ», «Строительство», «Транспорт», «Спорт», «Наука», «Экология».

В дальнейшем платформа продолжит развиваться и будет пополняться новыми доменами, касающимися различных отраслей экономики и социальной сферы, а все государственные информационные системы будут разрабатываться и функционировать только на этой платформе.