Общество

Когда в Псковской области выпадет снег, рассказала синоптик

Синоптики прогнозируют, что снег в Псковской области не выпадет раньше ноября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Похолодания мы не ждем. На этой неделе ожидаем мокрую, но достаточно теплую погоду. Осадки в виде снега пока не прогнозируем. Вероятнее всего, раньше, чем в ноябре, снега на территории Псковской области будет. Нормальная осенняя погода», - рассказала Тала Нещадимова.

Она добавила, что днем и ночью псковичей ждут положительные температуры. Ночью до + 4 °C, днем - от +4 до +8 °C.