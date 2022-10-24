Общество

Как псковичи радуются золотой осени в соцсетях

Осень принесла яркие краски в суровые будни Пскова. Город буквально «озолотился» из-за опавшей листвы. В связи с этим многие жители города начали выкладывать фотографии местных пейзажей и природы. Что публикуют псковичи? Пожухлые листья, нечастые лучи солнца и городские скамейки? Как жители региона видят осень, мы решили узнать по фотографиям, что выкладываются в социальные сети.

Фото: «Вконтакте» Артем Сычев

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин продолжает свой цикл публикаций в социальных сетях про интересные исторические места и храмы Псковщины.

Фото: «Вконтакте» Юрий Сорокин

На прошлой неделе он рассказал подписчикам про палаты у Сокольей башни XVII века или Дом Ксендза. Теперь, благодаря золотой осени в Пскове, фотографии к постам выглядят даже ярче, чем летом.

Фото: «Вконтакте» Юрий Сорокин

«В обновленном музейном пространстве планируется открыть новые экспозиции с интерактивными площадками, которые будут посвящены древним ремеслам псковичей», - написал Юрий Сорокин на своей странице «Вконтакте».

Еще один депутат регионального парламента Алексей Севастьянов не упускает возможности насладиться осенней свежестью леса. В соцсетях он выложил фотографии с прогулки со своими любимыми собаками. Шикарные питомцы однозначно украсят любой осенний пейзаж.

Фото: «Вконтакте» Алексей Севастьянов

Депутат Олег Брячак от коллег не отстает, правда, ловит не красивые пейзажи, а последние осенние дары. «Вконтакте» недавно он опубликовал фото с огромной корзиной белых грибов.

Фото: «Вконтакте» Олег Брячак

Парламентарий Армен Мнацаканян увлекается фотографией еще с юности, в ленте его социальных сетей множество ярких фотографий осени не только в самом Пскове, но и разных районов региона.

Фото: «Вконтакте» Армен Мнацаканян

«Дни, когда каждый уголок Псковщины словно с полотен Левитана. И точно об этих красотах писал наш Александр Сергеевич», - подписал фотографии депутат.

Фото: «Вконтакте» Армен Мнацаканян

Уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и вовсе приняла участие в осеннем флешмобе.

Фото: «Вконтакте» Наталия Соколова

«Я приняла эстафету. Прошу тех, кто любит природу, выложить фотографию, которую сделали вы сами. Просто картинка. Без детального описания. Цель - вернуть мир и гармонию без негатива», - написала омбудсмен на своей страничке «Вконтакте».

Горожане активно подхватили идею и стали выкладывать фотографии осеннего Пскова с аналогичной подписью.

Фото: «Вконтакте» Ольга Замирская

По хештегам #псков #осень в социальных сетях вы можете найти множество фотографий от местных жителей.

Кто-то пишет о том, что осень - это идеальное время для пирогов, вкусного чая и ярких пледов, а кто-кто делает композиции и плетет венки из осенних листьев.

Фото: «Вконтакте» Сеть магазинов WoolHouse и Alpecora

Горожане отмечают, что «местные достопримечательности особенно шикарно и как-то по-новому выглядят в осеннем оранжевом наряде».

Фото: «Вконтакте» Татьяна Соловьева

Многие псковичи предпочитают гулять с горячими осенними напитками - кофе или глинтвейном. Красивые стаканчики на фоне опадающих листьев также занимают свои заслуженные места в новостных лентах соцсетей.

Фото: «Вконтакте» Кристина Тимощук, Ольга Рыжова

«Вконтакте» местные жители также делятся друг с другом списками осенних фильмов, атмосферными музыкальными плейлистами для прогулок и адресами любимых кофеен.

Фото: «Вконтакте» Настя Ёж

Осень для всех разная: кто-то любуется яркими осенними красками, кто-то грустит, потому что лето ушло, в любом случае, равнодушных нет. Многие говорят, что погода в этом году ставит рекорды. Такого теплого и приятного октября в Псковской области не было уже давно.

Конечно, дожди намерены вмешаться в ясные дни, поэтому спешите на прогулку и не забывайте поднимать настроение своим друзьям – публикуйте красивые осенние фотографии.

Ксения Журавкова