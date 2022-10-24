Как псковичи радуются золотой осени в соцсетях

Осень принесла яркие краски в суровые будни Пскова. Город буквально «озолотился» из-за опавшей листвы. В связи с этим многие жители города начали выкладывать фотографии местных пейзажей и природы. Что публикуют псковичи? Пожухлые листья, нечастые лучи солнца и городские скамейки? Как жители региона видят осень, мы решили узнать по фотографиям, что выкладываются в социальные сети.
Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин продолжает свой цикл публикаций в социальных сетях про интересные исторические места и храмы Псковщины.
На прошлой неделе он рассказал подписчикам про палаты у Сокольей башни XVII века или Дом Ксендза. Теперь, благодаря золотой осени в Пскове, фотографии к постам выглядят даже ярче, чем летом.
Еще один депутат регионального парламента Алексей Севастьянов не упускает возможности насладиться осенней свежестью леса. В соцсетях он выложил фотографии с прогулки со своими любимыми собаками. Шикарные питомцы однозначно украсят любой осенний пейзаж.
Депутат Олег Брячак от коллег не отстает, правда, ловит не красивые пейзажи, а последние осенние дары. «Вконтакте» недавно он опубликовал фото с огромной корзиной белых грибов.
Парламентарий Армен Мнацаканян увлекается фотографией еще с юности, в ленте его социальных сетей множество ярких фотографий осени не только в самом Пскове, но и разных районов региона.
Уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и вовсе приняла участие в осеннем флешмобе.
Горожане активно подхватили идею и стали выкладывать фотографии осеннего Пскова с аналогичной подписью.
По хештегам #псков #осень в социальных сетях вы можете найти множество фотографий от местных жителей.
Кто-то пишет о том, что осень - это идеальное время для пирогов, вкусного чая и ярких пледов, а кто-кто делает композиции и плетет венки из осенних листьев.
Горожане отмечают, что «местные достопримечательности особенно шикарно и как-то по-новому выглядят в осеннем оранжевом наряде».
Многие псковичи предпочитают гулять с горячими осенними напитками - кофе или глинтвейном. Красивые стаканчики на фоне опадающих листьев также занимают свои заслуженные места в новостных лентах соцсетей.
«Вконтакте» местные жители также делятся друг с другом списками осенних фильмов, атмосферными музыкальными плейлистами для прогулок и адресами любимых кофеен.
Осень для всех разная: кто-то любуется яркими осенними красками, кто-то грустит, потому что лето ушло, в любом случае, равнодушных нет. Многие говорят, что погода в этом году ставит рекорды. Такого теплого и приятного октября в Псковской области не было уже давно.
Конечно, дожди намерены вмешаться в ясные дни, поэтому спешите на прогулку и не забывайте поднимать настроение своим друзьям – публикуйте красивые осенние фотографии.
Ксения Журавкова