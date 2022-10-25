Общество

Российский психолог назвал полезное свойство нецензурной речи

Привычка использовать нецензурную речь во время стрессовых ситуаций поможет избавиться от негативных эмоций, уверен клинический психолог Егор Семенов.

Нецензурная брань не всегда является признаком плохого воспитания или неумения контролировать себя. В некоторых случаях она обладает психотерапевтическим эффектом, цитирует эксперта «Лента.ру».

Семенов объяснил, что выброс большого количества стрессовых гормонов приводит к потере способности мыслить здраво и анализировать ситуацию беспристрастно. В результате сознание и богатство речи ограничиваются. Как раз в такие моменты на первый план выходят бранные слова. С их помощью человек пытается снять стресс и избыточные негативные эмоции, преодолеть страх. Использование матерной речи в таком контексте полезно для здоровья, добавил специалист.

В то же время, по словам психолога, иногда бесконтрольная брань может быть симптомом серьезной болезни. Выкрикивание непристойностей в сочетании с нарушениями движения и речи может быть проявлением синдрома Туретта — генетически обусловленного расстройства нервной системы. Также неконтролируемо ругаться матом могут начать люди, у которых поражены лобные отделы головного мозга.