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Общество

Российский психолог назвал полезное свойство нецензурной речи

25.10.2022 12:09|ПсковКомментариев: 0

Привычка использовать нецензурную речь во время стрессовых ситуаций поможет избавиться от негативных эмоций, уверен клинический психолог Егор Семенов.

Нецензурная брань не всегда является признаком плохого воспитания или неумения контролировать себя. В некоторых случаях она обладает психотерапевтическим эффектом, цитирует эксперта «Лента.ру».

Семенов объяснил, что выброс большого количества стрессовых гормонов приводит к потере способности мыслить здраво и анализировать ситуацию беспристрастно. В результате сознание и богатство речи ограничиваются. Как раз в такие моменты на первый план выходят бранные слова. С их помощью человек пытается снять стресс и избыточные негативные эмоции, преодолеть страх. Использование матерной речи в таком контексте полезно для здоровья, добавил специалист.

В то же время, по словам психолога, иногда бесконтрольная брань может быть симптомом серьезной болезни. Выкрикивание непристойностей в сочетании с нарушениями движения и речи может быть проявлением синдрома Туретта — генетически обусловленного расстройства нервной системы. Также неконтролируемо ругаться матом могут начать люди, у которых поражены лобные отделы головного мозга.

Теги: #речь
Источник: Псковская Лента Новостей
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