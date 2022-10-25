Общество

Псковичей призвали отказаться от утреннего кофе и помочь военнослужащим

Даже небольшая гуманитарная помощь военнослужащим сегодня очень востребована. Об этом руководитель Псковского центра добровольчества, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Та же кружка кофе, который мы выпиваем по утрам. Если мы не выпьем кофе, думаю, мы не сильно расстроимся, но, не выпив кофе с утра, мы можем помочь ближнему», - заметила Алеся Михачева.

Она добавила, что гуманитарную помощь в Пскове принимает центр добровольчества на улице Конной, 2. Наиболее всего востребованы продукты длительного хранения. Также на помощь военнослужащим можно пожертвовать любую денежную сумму.

По наблюдениям Алеси Михачевой, псковичи жертвуют самые разные суммы - от 100 рублей до нескольких тысяч рублей. «Даже если каждый переведёт по 100 рублей, это уже будет хороший, объёмный вклад. Мы иногда нецелесообразно используем деньги. Сейчас такое время, что прежде чем покупать ненужные вещи себе домой или тратить деньги, не понимая при этом, насколько вам потом это пригодится, лучше оказать помощь там, где она необходима», - считает депутат.