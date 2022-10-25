Общество

Прокладывать газопроводы в города и села через лес предложили в России

На заседании депутаты Заксобрания Нижегородской области представили свои поправки в Лесной кодекс, которые разрешают строить в городских лесах линии связи, электропередач, сети газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Сейчас там можно делать только велосипедные, беговые дорожки и гидротехнические сооружения. Это мешает выполнять программу социальной газификации, инициированную президентом, считают авторы инициативы.

Как поясняет «Парламентская газета», площадь городского округа Дзержинска — 42 тысячи гектаров, из которых 15 тысяч — это городские леса. И до входящих в его состав поселков Пыра и Горбатовка, в каждом из которых живет по 3,5 тысячи человек, невозможно провести трубы, кроме как через лесные зоны.

Чтобы проложить газопроводы в Пыру, нужно вырубить три гектара леса, а в Горбатовку — 17 гектаров, что составляет 0,14 процента городских лесов в области, привели данные авторы. Та же проблема у поселка Зеленый Город. В законопроекте предусмотрены и ограничения, например, строительство через лес разрешено только если нельзя пустить магистрали в обход, не увеличив их протяженность в два и более раза. Также предусмотрено компенсационное восстановление.

В Минприроды сейчас готовят отзыв Правительства на законопроект, и поддерживать его пока не собираются, рассказал директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Андрей Грибенников. По его словам, целевое назначение городских лесов — сохранение благоприятной окружающей среды, а предложенные шаги будут связаны с вырубкой и рисками загрязнения почв, вреда экосистемам и гуляющим людям в случае аварий.

Он предложил госорганам регионов два варианта — или находить другие пути для прокладки магистралей, или менять границы городских лесов, чтобы провести газопроводы рядом с ними.

Депутаты такой ответ не приняли. «Вы сказали, как делать не надо, а как надо, не сказали», — отметил зампред Комитета Госдумы по экологии Александр Коган, добавив, что нужно найти решение и для случаев, когда нет варианта обойти городские леса, не повышая стоимость проекта в десятки раз.

К тому же проблема характерна не только для Нижегородской области. Так, в городе Протвино на юге Московской области 80 процентов территории занимают леса. «Вопрос по газу ставить невозможно. Вопрос, чтобы вышку поставить дополнительную, так как связи не было у города, мы решали два года», — рассказал он.

Подобные сложности есть и на особо охраняемых территориях. В том же Подмосковье оказались отрезанными от газификации 12 и 110 домов в одном из сел, так как они попали в границы заповедной зоны. Всего таких домов в регионе около тысячи, и проблема сама по себе не рассосется, отметил депутат.