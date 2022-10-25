Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бонусы для членов профсоюза
новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
Электронная транспортная накладная
Компьютерные игры: за и против
в роли ведущих ENERGY
штраф за обман энергетиков
оплата счетов
Топ клиник Пскова
Денис Иванов о 15 округе
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Мне 60, и это здорово!
Первые счета за электроэнергию
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
лифт с музыкой
огненная узбечка
 
 
 
ещё Общество 25.10.2022 21:531 В Псковской области отменят новогодние салюты и массовые гуляния 26.10.2022 09:080 В Госдуму внесли проект о запрете частичной мобилизации для неслуживших 26.10.2022 08:430 Почти 18 тысяч тюльпанов высадят в Пскове 26.10.2022 08:270 Безопасно ли мясо медведей, рассказали псковичам эксперты 26.10.2022 08:110 Агрегаторы предупредили о подорожании доставки лекарств 26.10.2022 07:450 Прокладывать газопроводы в города и села через лес предложили в России
 
 
 
Самое популярное 24.10.2022 12:586 Россиянам раскрыли, что будет с ценами на чай и кофе 25.10.2022 11:510 Псковский губернатор призвал ускорить перечисление выплат мобилизованным 25.10.2022 08:030 Глубокое частное солнечное затмение смогут наблюдать жители западной части России 24.10.2022 09:000 Уровень зарплаты больше всех не устраивает учёных и госслужащих в СЗФО – аналитики 24.10.2022 14:590 Когда в Псковской области выпадет снег, рассказала синоптик
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Прокладывать газопроводы в города и села через лес предложили в России

26.10.2022 07:45|ПсковКомментариев: 0

На заседании депутаты Заксобрания Нижегородской области представили свои поправки в Лесной кодекс, которые разрешают строить в городских лесах линии связи, электропередач, сети газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Сейчас там можно делать только велосипедные, беговые дорожки и гидротехнические сооружения. Это мешает выполнять программу социальной газификации, инициированную президентом, считают авторы инициативы.

Как поясняет «Парламентская газета», площадь городского округа Дзержинска — 42 тысячи гектаров, из которых 15 тысяч — это городские леса. И до входящих в его состав поселков Пыра и Горбатовка, в каждом из которых живет по 3,5 тысячи человек, невозможно провести трубы, кроме как через лесные зоны.

Чтобы проложить газопроводы в Пыру, нужно вырубить три гектара леса, а в Горбатовку — 17 гектаров, что составляет 0,14 процента городских лесов в области, привели данные авторы. Та же проблема у поселка Зеленый Город. В законопроекте предусмотрены и ограничения, например, строительство через лес разрешено только если нельзя пустить магистрали в обход, не увеличив их протяженность в два и более раза. Также предусмотрено компенсационное восстановление.

В Минприроды сейчас готовят отзыв Правительства на законопроект, и поддерживать его пока не собираются, рассказал директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Андрей Грибенников. По его словам, целевое назначение городских лесов — сохранение благоприятной окружающей среды, а предложенные шаги будут связаны с вырубкой и рисками загрязнения почв, вреда экосистемам и гуляющим людям в случае аварий.

Он предложил госорганам регионов два варианта — или находить другие пути для прокладки магистралей, или менять границы городских лесов, чтобы провести газопроводы рядом с ними.

Депутаты такой ответ не приняли. «Вы сказали, как делать не надо, а как надо, не сказали», — отметил зампред Комитета Госдумы по экологии Александр Коган, добавив, что нужно найти решение и для случаев, когда нет варианта обойти городские леса, не повышая стоимость проекта в десятки раз.

К тому же проблема характерна не только для Нижегородской области. Так, в городе Протвино на юге Московской области 80 процентов территории занимают леса. «Вопрос по газу ставить невозможно. Вопрос, чтобы вышку поставить дополнительную, так как связи не было у города, мы решали два года», — рассказал он.

Подобные сложности есть и на особо охраняемых территориях. В том же Подмосковье оказались отрезанными от газификации 12 и 110 домов в одном из сел, так как они попали в границы заповедной зоны. Всего таких домов в регионе около тысячи, и проблема сама по себе не рассосется, отметил депутат.

Теги: #лес #Россия #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?
В опросе приняло участие 204 человека
26.10.2022, 09:080 В Госдуму внесли проект о запрете частичной мобилизации для неслуживших 26.10.2022, 09:000 Минометную мину времен войны обезвредили в Псковском районе 26.10.2022, 08:500 Владелец «Доширака» купил российское производство Gallina Blanca 26.10.2022, 08:430 Почти 18 тысяч тюльпанов высадят в Пскове
26.10.2022, 08:270 Безопасно ли мясо медведей, рассказали псковичам эксперты 26.10.2022, 08:110 Агрегаторы предупредили о подорожании доставки лекарств 26.10.2022, 07:590 Творческие мастерские «Новое передвижничество» в Пскове собрали более 300 участников 26.10.2022, 07:450 Прокладывать газопроводы в города и села через лес предложили в России
26.10.2022, 07:260 Православные чествуют Иверскую икону пресвятой Богородицы 26 октября 26.10.2022, 07:190 В Минздраве придумали, как продлить жизнь россиян 26.10.2022, 07:000 День приятных неожиданностей отмечают во всем мире 26 октября 25.10.2022, 22:240 700 псковских мобилизованных уже получили выплаты в 50 тысяч
25.10.2022, 22:201 Производство мясо и птицы сократилось в Псковской области 25.10.2022, 22:160 25 семей переселенцев с территорий ЛДНР получили помощь в псковском Детском фонде 25.10.2022, 22:100 Определился обладатель кубка Пскова по футболу 25.10.2022, 22:030 Как должны работать контактные зоопарки и какие к ним требования, рассказал эксперт
25.10.2022, 21:550 Псковичей приглашают в воркаут-центр для занятий акробатикой и спортом 25.10.2022, 21:531 В Псковской области отменят новогодние салюты и массовые гуляния 25.10.2022, 21:400 Псковское управление СК создало телефонную линию для участников спецоперации 25.10.2022, 21:300 Новую схему движения организуют на пересечении двух улиц на Завеличье
25.10.2022, 21:250 Библиотека приглашает на вечер памяти автора слов гимна Пскова 25.10.2022, 21:230 Акцию «Береги жизнь!» провели для псковских дошкольников 25.10.2022, 21:170 Островский район занял третье место в федеральном конкурсе Минсельхоза 25.10.2022, 21:060 Мастер-класс по лепке из пластилина для незрячих провели в Пскове
25.10.2022, 20:390 Глухонемого псковича разыскивают на протяжении 10 месяцев 25.10.2022, 20:270 Первый отборочный тур областного фестиваля детского творчества прошел в Родинском доме культуры 25.10.2022, 20:040 Почти 30 тысяч жителей Псковской области получили консультации специалистов Пенсионного фонда 25.10.2022, 19:400 К 55-летию художественной школы в Пскове открылась выставка «Рисуют дети»
25.10.2022, 19:360 Опыт Псковской области по сохранению исторической памяти представили в Брянске 25.10.2022, 19:280 Сильнейших игроков в Counter-Strike определили в Пскове 25.10.2022, 19:090 Псковский областной театр кукол покажет спектакль в рамках «Культурных выходных» в Гдове 25.10.2022, 18:500 В России утвердили новые правила освидетельствования водителей
25.10.2022, 18:340 Штукатурные работы завершаются в церкви Николы Вратаря в Печорах 25.10.2022, 18:151 Россиян предупредили об изменении графика выплаты пенсий в ноябре 25.10.2022, 18:040 Выставка «Клады великих потрясений» открылась в Пскове 25.10.2022, 18:000 «Гонки по вертикали»: военное положение, перемены во власти и подготовка к губернаторским выборам. ВИДЕО
25.10.2022, 17:570 Благоустройство парка имени Юрия Гагарина завершают на Запсковье 25.10.2022, 17:500 Более 70 реализующих овощи объектов проверил Роспотребнадзор в Псковской области 25.10.2022, 17:490 Замораживание сотрудничества с Прибалтикой не скажется на таможенных операциях в РФ - СЗТУ 25.10.2022, 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 октября
25.10.2022, 17:370 Программа воспитания учащихся Островской школы отмечена на Всероссийском конкурсе 25.10.2022, 17:350 Псковичей призвали отказаться от утреннего кофе и помочь военнослужащим 25.10.2022, 17:323 Движение транспорта на улице Кузбасской Дивизии в Пскове планируют открыть 25 октября 25.10.2022, 17:200 При прокладке теплосетей учитываются перспективы развития районов в Пскове - эксперт
25.10.2022, 17:150 Дополнительные поезда Петрозаводск – Псков запустят на ноябрьских праздниках 25.10.2022, 17:110 Текст одной из песен рэпера Oxxxymiron* признали экстремистским 25.10.2022, 17:050 Псковским автомобилистам стало доступно приложение МТС Music 25.10.2022, 17:021 Более 200 педагогов не хватает школам Псковской области
25.10.2022, 16:560 Многодетная псковичка попросила губернатора не отправлять мобилизованного мужа в зону СВО 25.10.2022, 16:550 Сбер запустил вклад «Новые возможности» в юанях и рублях 25.10.2022, 16:470 Историческую надпись восстановили на здании Псковского технического лицея. ФОТО 25.10.2022, 16:421 С вопросом о газификации деревни Ясно пришёл на приём к Александру Котову порхович
25.10.2022, 16:370 Троих нетрезвых водителей задержали полицейские в Псковской области 25.10.2022, 16:350 Осеннюю листву убрали более чем на 10 улицах Пскова 25.10.2022, 16:320 ФСБ задержала в Екатеринбурге подростка за подготовку атаки на школу 25.10.2022, 16:300 Книгу о кропотливой работе неизвестных садовников можно скачать на сайте «Михайловского»
25.10.2022, 16:280 В Пскове нашли пропавшего 1 октября мужчину 25.10.2022, 16:230 Пожилые псковичи с каждой пенсии покупают продукты мобилизованным 25.10.2022, 16:210 Информация о донорстве крови и костного мозга стала доступна на Госуслугах 25.10.2022, 16:190 Новый премьер-министр Великобритании вступил в должность
25.10.2022, 16:023 Названа средняя зарплата молодого учителя в Псковской области 25.10.2022, 16:000 Солнечное затмение запечатлели в России. ВИДЕО 25.10.2022, 15:480 Семья великолучан попыталась прокатиться на колесе обозрения в закрытом парке. ВИДЕО 25.10.2022, 15:400 «Единая Россия» отказалась от новогодних корпоративов из-за спецоперации
25.10.2022, 15:380 Десять золотых медалей привезли великолукские кикбоксёры из Твери  25.10.2022, 15:341 «Гонки по вертикали»: военное положение, перемены во власти и подготовка к губернаторским выборам 25.10.2022, 15:260 Почти 200 млн рублей получит Псковская область на развитие молодёжной политики 25.10.2022, 15:240 Спасшую от пожара троих человек 13-летнюю псковичку наградят в Совете Федерации
25.10.2022, 15:220 Более 50 млн рублей планируют направить на реконструкцию системы оповещения населения Псковской области 25.10.2022, 15:140 «Кузница»: Псковские теплосети – горячая работа круглый год. ВИДЕО 25.10.2022, 15:090 На протекающую крышу и дорожную обстановку пожаловались псковички Юрию Сорокину 25.10.2022, 15:030 Самодельные препятствия из покрышек на обочине дороги убрали в Великих Луках
25.10.2022, 15:000 Псковэнергосбыт: Счета можно оплачивать с помощью системы быстрых платежей 25.10.2022, 14:560 «Везёт кому-то»: псковичи завидуют летящим на юг птицам 25.10.2022, 14:540 Псковский музей-заповедник и «Михайловское» представили Минкульту планы на 2023 год 25.10.2022, 14:360 В «Псковских тепловых сетях» назвали причину задвоения квитанций за услуги
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru