Общество

Алексей Севастьянов предложил внести изменения в закон об Общественной палате Псковской области

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов предложил внести изменения в региональный закон «Об Общественной палате Псковской области». Об этом с заседания комитета, которое проходит 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения касаются процедуры избрания членов Общественной палаты Псковской области в случае досрочного прекращения полномочий ее члена и предлагаются с учетом сложившейся практики применения.

«В случае, если полномочия члена Общественной палаты прекращаются позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий Общественной палаты, утверждение нового члена Общественной палаты вместо досрочно прекратившего полномочия не производится, за исключением случая, когда Общественная палата осталась в неправомочном для принятия решений составе», - сказал Алексей Севастьянов.

Согласно информации в законопроекте, сведения о начале процедуры выбора нового члена Общественной палаты размещается:

губернатором области в течение десяти рабочих дней со дня получения сведений о прекращении полномочий члена Общественной палаты, утвержденного губернатором области;

Собранием депутатов после принятия постановления Собрания депутатов о проведении отбора кандидата в члены Общественной палаты в связи с прекращением полномочий члена Общественной палаты, утвержденного Собранием депутатов. Указанное постановление рассматривается на ближайшей сессии, следующей после получения сведений о прекращении полномочий члена Общественной палаты, утвержденного Собранием депутатов.

Также проектом вносятся правки редакционного характера. Часть поправок в законопроект предложило правительство Псковской области.

Комитет рекомендовал областному Собрания принять законопроект в двух чтениях на сессии 27 октября.