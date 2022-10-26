Общество

Дом причта в Пскове хотят передать в собственность прихода храма Святых Жен Мироносиц

Здание Дома причта хотят передать в собственность прихода храма Святых Жен Мироносиц в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Вопрос о даче согласия на безвозмездную передачу в собственность православного прихода храма Святых Жен Мироносиц здания Дома причта и земельного участка, расположенных на улице Коммунальной, 13, рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы. Заседание комитета состоялось в среду, 26 октября, под председательством Григория Стороненкова.

Как пояснили представители администрации Пскова, в настоящее время здание и земельный участок находятся в муниципальной собственности. В 1995 году после реставрации здание вместе с участком были переданы приходу для размещения православной школы регентов.

«Сейчас в здании проходят занятия воскресной школы, репетиции хора, работают кружки, размещается ризница храма Святых Жен Мироносиц. В целом, начиная с 1995 года, здание Дома причта использовалось религиозной организацией в уставных целях», - отметили докладчики.

После обсуждения члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам проголосовать «за».

Также в ходе заседания депутаты рассмотрели ряд вопросов имущественного характера. В частности, они выразили согласие на передачу в безвозмездное пользование областному управлению обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях системы видеонаблюдения, установленной на улице Леона Поземского и в парке Строителей.