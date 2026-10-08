Аналитики прогнозируют цену на нефть в 80–90 долларов за баррель до конца года

Стоимость нефти Brent до конца года может стабилизироваться в диапазоне 80–90 долларов за баррель, несмотря на восстановление поставок из стран Ближнего Востока, считают аналитики. Сейчас котировки держатся около 100 долларов за баррель из-за сохраняющейся неопределенности на рынке и роста стоимости перевозок.

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Руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин не ожидает дальнейшего роста котировок. Если на Ближнем Востоке будет достигнуто хотя бы временное перемирие, Brent к концу года может опуститься ниже 80 долларов за баррель, полагает он.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Данилин допускает стабилизацию цен примерно на уровне 75 долларов за баррель при условии, что конфликт между Вашингтоном и Тегераном останется под контролем.

Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов ожидает, что до конца года Brent будет стоить около 90 долларов за баррель. А в следующем году, по мнению эксперта, котировки могут снизиться до 60–70 долларов, то есть вернуться к уровням до обострения конфликта.

Вывоз нефти через Ормузский пролив частично удалось восстановить благодаря перевалке с судна на судно, рассказал Родионов. Небольшие танкеры забирают нефть в портах Персидского залива, проходят через опасную зону, а затем перегружают сырье на супертанкеры. Из-за увеличения сроков доставки и необходимости привлекать больше судов растет стоимость фрахта.

Дополнительная нагрузка приходится на альтернативные маршруты, в частности Суэцкий канал, где могут проходить только танкеры среднего размера. Это повышает спрос на суда такого класса и увеличивает стоимость их аренды.

Снижение стоимости нефти приведет к сокращению поступлений в бюджет от российских нефтяных компаний. По расчетам аналитиков «БКС Мир инвестиций», при сохранении нынешнего курса доллара и цене Brent около 100 долларов за баррель бюджет в IV квартале может дополнительно получить 2,2 триллиона рублей. При снижении Brent до 80 долларов дополнительные поступления составят около 1,8 триллиона рублей, пишут «Известия».