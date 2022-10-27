Общество

Коммунист Петр Алексеенко предложил поставить постовых у «наливаек» в Пскове

Депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко (КПРФ) на сессии регионального парламента 27 октября поднял проблему «наливаек» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наступила глубокая осень, похолодало, рано темнеет, и отдельная категория граждан начинает стягиваться к наливайкам, которые работают круглосуточно. Многие расположены в жилых домах. Поступают звонки и обращения, например, Коммунальная, 44б, рядом - музыкальная школа. Дети возвращаются домой поздно, идут мимо наливайки. Таких точек по городу очень много», - обратил внимание Петр Алексеенко.

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Если нет возможности решить проблему, нужно возле каждой наливайки поставить постового, чтобы он следил за порядком, резюмировал он.