Общество

Армен Мнацаканян: Чувство брезгливости возникает от того, что предприниматели заламывают цену за спальный мешок

Чувство брезгливости возникает о того, что есть предприниматели, заламывающие цену за пару солдатских ботинок и спальный мешок, заявил лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, вице-спикер Армен Мнацаканян на сессии регионального парламента 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-спикер свое выступление от фракции «Единой России» посвятил гуманитарной акции по поддержке армии и жителей регионов, которые сейчас защищают военнослужащие.

«Гуманитарная миссия «Мы вместе» и «Своих не бросаем», объединившая миллионы людей по всей стране, продолжается уже 8 месяцев. Но по-настоящему всенародный размах она приобрела после объявления частичной мобилизации. И этому есть целый ряд причин. В том числе и те пробелы, которые, к сожалению, выявились со снабжением резервистов обмундированием. Этот негативный фактор, уверен, не останется не замеченным ответственными лицами на высшем уровне», – сказал Армен Мнацаканян.

Он также обратил внимание на обеспечение обмундированием мобилизованных.

«Чувство брезгливости возникает, когда слышишь, что есть предприниматели, готовые за пару солдатских ботинок, спальный мешок или походный рюкзак заламывать тройную цену. Сегодня нужно говорить о простых людях, которые делают великое дело - каждым своим действием поддерживают тех, кто стоит на защите нашей страны», - подчеркнул вице-спикер.

Десятки тысяч жителей региона помогают посильно и от души, молодежь помогает со сбором и погрузкой помощи, пожилые носят варежки и носки солдатам, приносят все, что морально и физически может поддержать солдат, уточнил депутат.

Армен Мнацаканян поблагодарил всех, кто участвует в поддержке армии и жителей Донбасса.

«Работники органов государственной власти и регионального правительства, партийцы, добровольцы и волонтеры, предприниматели и домохозяйки, студенты и служащие – всех нас объединяет одно: мы граждане России. От всех нас зависит ее будущее. Когда мы объединяемся, нам по плечу любые трудности», – добавил он.