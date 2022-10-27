Армен Мнацаканян: Чувство брезгливости возникает от того, что предприниматели заламывают цену за спальный мешок

Чувство брезгливости возникает о того, что есть предприниматели, заламывающие цену за пару солдатских ботинок и спальный мешок, заявил лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, вице-спикер Армен Мнацаканян на сессии регионального парламента 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Вице-спикер свое выступление от фракции «Единой России» посвятил гуманитарной акции по поддержке армии и жителей регионов, которые сейчас защищают военнослужащие.
«Гуманитарная миссия «Мы вместе» и «Своих не бросаем», объединившая миллионы людей по всей стране, продолжается уже 8 месяцев. Но по-настоящему всенародный размах она приобрела после объявления частичной мобилизации. И этому есть целый ряд причин. В том числе и те пробелы, которые, к сожалению, выявились со снабжением резервистов обмундированием. Этот негативный фактор, уверен, не останется не замеченным ответственными лицами на высшем уровне», – сказал Армен Мнацаканян.
Он также обратил внимание на обеспечение обмундированием мобилизованных.
Десятки тысяч жителей региона помогают посильно и от души, молодежь помогает со сбором и погрузкой помощи, пожилые носят варежки и носки солдатам, приносят все, что морально и физически может поддержать солдат, уточнил депутат.
Армен Мнацаканян поблагодарил всех, кто участвует в поддержке армии и жителей Донбасса.
«Работники органов государственной власти и регионального правительства, партийцы, добровольцы и волонтеры, предприниматели и домохозяйки, студенты и служащие – всех нас объединяет одно: мы граждане России. От всех нас зависит ее будущее. Когда мы объединяемся, нам по плечу любые трудности», – добавил он.