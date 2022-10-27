Общество

Предприниматель в Невельском районе получила предостережение от Россельхознадзора

Индивидуальному предпринимателю в Псковской области выдали предостережение за нарушение обязательных требований при обращении с пестицидами и агрохимикатами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В сентябре инспектор ведомства провёл выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Невельском районе. Участок принадлежит индивидуальному предпринимателю, который, согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, является главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

Основными и дополнительными видами деятельности ИП являются рыбоводство, выращивание зернобобовых, овощей, разведение сельскохозяйственной птицы, оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, включая рыбу.

В соответствии с частью 5 статьи 15.2 ФЗ №109 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» для учета обращения пестицидов юридические лица и индивидуальные предприниматели должны регистрироваться во ФГИС «Сатурн» и вносить достоверные и полные сведения, информацию об ИП, партиях пестицидов и агрохимикатов, их использовании, включая кадастровый номер земельного участка, где запланировано применение пестицидов и агрохимикатов, способ и дозировку применения, дату запланированных работ и другое.

В ходе анализа данных, внесённых во ФГИС «Сатурн», сотрудник управления установил, что индивидуальный предприниматель в качестве хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность по обращению пестицидов и агрохимикатов, в системе не зарегистрирована. Заявка от индивидуального предпринимателя на регистрацию во ФГИС «Сатурн» в управление не поступала.

Женщине направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации. Всего во ФГИС «Сатурн» зарегистрированного 50 хозяйствующих субъектов Псковской области.