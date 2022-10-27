Общество

Новый Дом культуры в Острове планируют построить к концу 2023 года

Подрядчики приступили к подготовительным работам на строительной площадке на месте бывшего стадиона по улице Калинина в Острове-2, где будет возведён новый Дом культуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрий Быстров

По словам представителя ООО «СМК-Конструкция», рабочие заняты земляными работами, снятием грунта для подготовки основания под здание. Параллельно проводятся работы по ограждению строительного объекта, завозу бытовок и стройматериалов.

«Новый Дом культуры позволит организовать в нём занятия многих детских творческих кружков и студий, которые очень востребованы среди островичей. Обращения по этому вопросу звучат в мой адрес постоянно. Поэтому администрация района, понимая потребность в новом ДК, трудится над решением задачи. Отмечу, строительство нового объекта в Острове стало возможно благодаря помощи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и программе строительства типовых домов культуры,» – рассказал Дмитрий Быстров.

На работы предусмотрено 135 миллионов рублей. Объект планируют построить до конца 2023 года.