Новый Дом культуры в Острове планируют построить к концу 2023 года

Подрядчики приступили к подготовительным работам на строительной площадке на месте бывшего стадиона по улице Калинина в Острове-2, где будет возведён новый Дом культуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрий Быстров
По словам представителя ООО «СМК-Конструкция», рабочие заняты земляными работами, снятием грунта для подготовки основания под здание. Параллельно проводятся работы по ограждению строительного объекта, завозу бытовок и стройматериалов.
На работы предусмотрено 135 миллионов рублей. Объект планируют построить до конца 2023 года.