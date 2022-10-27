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Общество

Аптечный пункт закрылся в Новом Изборске

29.10.2022 11:40|ПсковКомментариев: 0

Аптечный пункт закрылся в деревне Новый Изборск Печорского района. Об этом сообщается на сайте губернатора Псковской области.

«В деревне Новый Изборск закрыта аптека, - отметила в своем обращении женщина. - Со слов жителей, уволился продавец и нового не найти. Прошу уточнить, закрыта аптека временно или навсегда? И когда снова будет работать? Прошу повлиять на ситуацию. Жителям негде купить лекарства, тем же бабушкам, что живут одни, поехать в Псков или Печоры возможности нет».

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко ответила, что аптечный пункт в деревне Новый Изборск, принадлежащий муниципальному предприятию «Печорская аптека № 24», в настоящее время закрыт по причине увольнения фармацевта в соответствии с решением администрации Печорского района.

«Согласно действующему законодательству существует возможность организации процесса реализации лекарственных препаратов и медицинских изделий жителям деревни Новый Изборск через Новоизборский офис врача общей практики, который является обособленным подразделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области "Печорская районная больница". Руководством ГБУЗ ПО "Печорская районная больница" предпринимаются максимальные усилия для организации процесса лекарственного обеспечения жителей деревни Новый Изборск, однако данный процесс может занять некоторое время», - объяснила Марина Гаращенко.

В настоящий момент рассматривается вопрос оформления лицензии на фармацевтическую деятельность Новоизборским офисом врача общей практики, которая не могла быть получена ранее, поскольку в деревне работал аптечный пункт. «Комитет по здравоохранению Псковской области приносит вам извинения за неудобства», - добавила она.

Теги: #печорский район #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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