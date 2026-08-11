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20% псковичей доводилось увольняться во время испытательного срока — опрос

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По словам 20% псковичей, им доводилось увольняться на испытательном сроке по собственному желанию: «Нагрузка оказалась выше обещанной»; «Токсичный руководитель»; «Плохие условия труда»; «Хаос и неорганизованность»; «На собеседовании от меня скрыли реальное положение дел в компании». К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основании опроса, который прошел с 29 июля по 4 августа. В опросе приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы.

Еще 9% покидали организацию в течение первых месяцев работы по решению нанимателя. Большинство же опрошенных успешно проходило испытательный срок и продолжало трудиться дальше (60%). 

Мужчины на испытательном сроке чаще увольняются сами (21% против 19% среди женщин).

Среди опрошенных в возрасте 35-45 лет добровольных уходов на испытательном сроке больше, чем среди молодежи и респондентов 45+.

Среди горожан с зарплатой от 150 тысяч рублей больше всего тех, кто имеет опыт трудоустройства с испытательным сроком, но увольняются по собственному желанию или по воле работодателя во время пробного периода они реже всех.

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