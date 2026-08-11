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Стартовало голосование за «Народного участкового» Псковской области

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Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России, стартовал 11 августа. Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области. 

Проект «Народный участковый» – пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. «Лучших выберут непосредственно те, чей покой они охраняют, – наши граждане», - сказали в полиции.

Конкурс традиционно проходит в три этапа. Первый этап проводится в каждом регионе на районном уровне.

Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном сайте УМВД России по Псковской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.

Участники голосования могут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.

Онлайн-голосование населения на первом этапе конкурса проходит с 11 по 20 августа. 

По окончании второго этапа голосования будет определен победитель регионального этапа.

Призеры заключительного этапа определятся по результатам испытаний по служебной, огневой и физической подготовке.

Торжественная церемония награждения традиционно пройдет в министерстве внутренних дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

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