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О вещах, которые касаются каждой семьи, расскажут представители «Справедливой России» в пресс-центре ПЛН

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Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 11 августа, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его участниками станут представители Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия». А предметом разговора станут вещи, которые касаются практически каждой семьи: зарплаты, пенсии и то, насколько цифры в официальных отчетах совпадают с тем, что лежит у человека в кошельке или на банковской карте.

Какова на сегодняшний день цена труда? Может ли работающий человек нормально содержать свою семью, а пенсионер - покупать необходимые лекарства и продукты, не выбирая каждый месяц, на чём сэкономить? Может ли семья после обязательных платежей позволить себе не только самое необходимое? Что такое пенсионная справедливость? Что для улучшения ситуации предлагает «Справедливая Россия»? 

На эти и многие другие вопросы ответят: 

  • депутат Законодательного Собрания Псковской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова, 
  • депутат Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа, председатель Псковского областного комитета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов, 
  • агроном и член партии «Справедливая Россия» Александр Ножка.

Начало брифинга в 11.00.

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