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Поликлинику №2 на улице Дружбы в Великих Луках планируют расширить

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Поликлинику №2 на улице Дружбы в Великих Луках закрывать не планируют, сообщила депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: официальный сайт города Великие Луки

По словам депутата, в последнее время к ней поступает много обращений от жителей, обеспокоенных слухами о возможном закрытии медицинского учреждения. Юлия Ярышкина подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности.

Отсутствие планов по закрытию поликлиники также подтвердил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Более того, губернатор отметил, что на сегодняшний день рассматривается возможность расширения площади поликлиники с учетом развития микрорайона и увеличения количества пациентов.

Депутат призвала жителей не поддаваться на слухи и пользоваться только проверенной информацией. «Поликлиника нужна людям и будет продолжать работать», — отметила Юлия Ярышкина.

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Пресс-портреты

Ярышкина Юлия Александровна

Ярышкина Юлия Александровна

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

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