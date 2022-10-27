Общество

Блогер Майоръ Гусаров привез псковским десантникам пилы и генератор

Пилы, генератор и инструменты привез в псковскую 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию привез блогер Илья Гусаров. Об этом сообщил в своем блоге на «Дзене».

Фото здесь и далее: Майоръ Гусаров

«Десантники приняли нас радушно. Командир полка и тыловик были искренне рады. Если я правильно понял, у солдат на фронте сейчас кратно меньшее число пил, чем мы привезли. Их там категорически недостаточно. Теперь будет в самый раз. Генератор и инструмент также пришлись к месту», – отметил блогер.

Впечатления о поездке в Псков у Игоря Гусарова сложилось благоприятное.

«Судя по бойцам, которых довелось видеть, не показалось, что они обездолены и брошены. Выглядят опрятно, подтянуто и браво, как и положено десантуре», – добавил он.