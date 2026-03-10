Коллектив Псковского облсовпрофа прошёл диспансеризацию на рабочем месте

Сотрудники Псковского областного совета профессиональных союзов прошли очередную диспансеризацию, не покидая рабочего места. Организовать обследование в удобном формате помогло Отделение медицинской профилактики городской поликлиники, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Благодаря выездной работе специалистов отделения медицинской профилактики для коллектива облсовпрофа диспансеризация прошла организованно и без отрыва от трудовой деятельности. Сотрудники смогли пройти все необходимые обследования и получить консультации медицинских специалистов непосредственно в стенах учреждения.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул, что профсоюзы последовательно выполняют поручение Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области, направленное на сохранение и укрепление здоровья работников.

«Мы не только сами проходим диспансеризацию, но и настоятельно призываем всех жителей региона ежегодно проходить профилактические обследования и внимательно относиться к своему здоровью. Ранняя диагностика — это возможность вовремя выявить заболевания и начать лечение. Забота о здоровье работников — один из приоритетов профсоюзного движения», — отметил Игорь Иванов.

Псковский облсовпроф призывает работодателей региона содействовать прохождению диспансеризации сотрудниками и создавать для этого все необходимые условия.