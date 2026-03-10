Псковичам рассказали, что важно знать о маркировке при покупках через интернет

Что важно знать о маркировке при покупках товаров через интернет, рассказала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова в эфире радио ПЛН FM.

По словам гостьи студии, девятая статья закона о защите прав потребителей гарантирует безопасность товаров и услуг. Она подчеркнула: «В этой статье указано, что если товар подлежит специальному хранению или специальному использованию, то эта информация должна быть доведена до потребителя в письменном виде наглядно до покупки».

Ольга Кольцова также отметила: «Конечно, существует очень крупный раздел законодательства о безопасности товаров — это техническое урегулирование. Закон о техническом урегулировании гласит, что все товары, которые выпускаются, подлежат техническому урегулированию и должны соответствовать техническим регламентам, чаще всего утвержденным на международном уровне Таможенного союза. Соблюдение этих технических регламентов позволяет обеспечить безопасность товаров».

Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области отдельно выделила, что все товары должны иметь соответствующую маркировку: «На продукции должны быть знаки обращения товаров на единой таможенной территории - ЕАС. Эти знаки должны быть либо белыми на черном фоне, либо черными на белом фоне».