Продолжение 8 Марта устроил для псковичек Народный фронт

Продолжение 8 Марта устроил для псковичек Народный фронт. Вчера на Малой сцене Псковского драмтеатра состоялась творческая встреча, посвященная празднику весны. 

Фотографии: Вадим Боченков

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с Международным женским днем псковичек поздравили руководитель регионального исполкома Народного фронта в Псковской области, вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко («Единая Россия») и худрук - директор театра, Заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев. 

Свои творческие подарки, наряду со словами поздравлений, преподнесли рок-музыкант Вадим Самойлов, который специально задержался в Пскове после концерта группы «Агата Кристи», военнослужащий Вадим Сухоруков и словенский композитор, певец Сашо Гачник. 

Вадим Самойлов исполнил несколько своих хитов на акустической гитаре, а между песнями рассказывал об истории их создания и о своем творчестве. Сашо Гачник пел собственные песни и сам же себе аккомпанировал на пианино, а одну из песен вместе с ним исполнил Вадим Самойлов. 

 

Завершился праздник автограф-сессией, совместными фото с исполнителями. Кроме того, мужской коллектив Народного фронта вручил всем дамам букеты тюльпанов.  

«Мы пригласили на праздник девушек, которые служат в воинских подразделениях, в госпитале, наших волонтёров народных полков и швейбатов, представительниц партнёрских организаций. Именно так мы постарались выразить свои тёплые чувства и признательность милым дамам», - прокомментировал праздничную встречу Виктор Остренко. 

Многие приглашенные по окончании творческой встречи поблагодарили Народный фронт за настоящий весенний подарок. 

