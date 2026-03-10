 
Общество

Псковская область примет участие во Всероссийском командно-штабном учении

0

В период с 11 по 12 марта Псковская область примет участие во Всероссийском командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону. 

Учения пройдут во всех регионах России в два этапа. Органы управления, силы и средства РСЧС отработают вопросы взаимодействия и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводкоопасный сезон и пожароопасный период, на практике отработают действия по ликвидации последствий прохождения весеннего половодья и защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных пожаров.

В рамках подготовки к учению определены муниципальные образования для отработки оказания финансовой помощи гражданам; совместно с региональными ведомствами сформированы группы из числа условно пострадавших граждан; проведено инструкторско-методическое занятие с органами местного самоуправления по отработке механизма оказания финансовой помощи пострадавшим через портал «Госуслуги»; подготовлены вводные муниципалитетов.

«Уважаемые граждане! Комплекс проводимых мероприятий носит исключительно учебный характер. Просим жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике при виде спецтехники и скоплений экстренных служб», - добавили в МЧС.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026