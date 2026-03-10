В период с 11 по 12 марта Псковская область примет участие во Всероссийском командно-штабном учении с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

Учения пройдут во всех регионах России в два этапа. Органы управления, силы и средства РСЧС отработают вопросы взаимодействия и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводкоопасный сезон и пожароопасный период, на практике отработают действия по ликвидации последствий прохождения весеннего половодья и защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных пожаров.

В рамках подготовки к учению определены муниципальные образования для отработки оказания финансовой помощи гражданам; совместно с региональными ведомствами сформированы группы из числа условно пострадавших граждан; проведено инструкторско-методическое занятие с органами местного самоуправления по отработке механизма оказания финансовой помощи пострадавшим через портал «Госуслуги»; подготовлены вводные муниципалитетов.