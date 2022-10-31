Общество

«Серебро» и две «бронзы» завоевали псковичи в финале национального чемпионата «Абилимпикс»

Финальные испытания Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» завершаются в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участники от Псковской области выступили во всех заявленных дисциплинах. По итогам чемпионата «серебро» в компетенции «Малярное дело» получила Софья Степанова (категория «школьники»). Бронзовых медалей удостоены Алла Цыбина за участие в компетенции «Флористика» среди специалистов и Евгений Богданов в номинации «Гончарное дело» (категория «Школьники»).

В финале чемпионата принимали участие семеро представителей региона. Все они - победители регионального этапа соревнований.

«Абилимпикс» - это международное некоммерческое движение, развивающееся в мире с 1971 года. В настоящее время в международное движение входит 53 страны. В России чемпионаты по профессиональному мастерству «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия - страна возможностей».