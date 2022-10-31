Общество

Жижицкую школу после капремонта осмотрел глава Куньинского района

Глава Куньинского района Олег Лебедев провел приемку работ по капитальному ремонту Жижицкой школы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Лебедев / Telegram

«Работы были завершены еще в сентябре. К сожалению, на тот момент из-за болезни не смог участвовать в приёмке. Сегодня восполнил этот "пробел" и побывал в школе, тем более, что там недавно были завершены оставшиеся работы по дополнительному договору», – отметил он.

По его словам, основные задачи, которые ставили в рамках предстоящего ремонта (ремонт системы отопления и электрика), решены успешно: в школе тепло, светло и уютно.

«Что касается уюта, то его, конечно, создали не строители, а учителя, позаботившиеся о своих воспитанниках», – добавил глава муниципалитета.

Также заменили мебель, поступило новое оборудование.

«Как многие отмечают, стулья и парты не настолько надежные, как были в советское время, но ребята относятся к ним бережно. Теперь новой задачей на будущее станет косметический ремонт в классах», – добавил Олег Лебедев