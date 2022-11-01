Общество

«Открыть окно - просто мука»: псковичка просит обрезать ветви дуба на Рижском проспекте

Санитарную обрезку дуба, который растёт у дома №69 на Рижском проспекте в Пскове, проведут в ноябре. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора Псковской области.

Фото из архива ПЛН

На сайте губернатора появилось обращение жительницы дома №69, под окнами которой растёт дуб. Женщина сообщила, что растение доставляет ей и её мужу ряд неудобств: «В непогоду ветви бьют в стекла, на лоджии пришлось менять профиль целиком, разбиты были стёкла. Я не говорю о том, сколько с него сыпется мусора, как его любят местные вороны и сколько света затеняет его крона - летом открыть окно - просто мука».

В ответ на обращение Борис Елкин заметил, что, по информации ООО «УО Рижский микрорайон», для проведения санитарной обрезки дерева требуется применение спецтехники. В августе текущего года управляющая организация подала заявку в специализированную организацию на выполнение данных работ. Планируемый период – октябрь текущего года. Однако ввиду загруженности срок проведения обрезки перенесли на ноябрь.